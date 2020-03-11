炸雞控快衝！好市多開賣「冷凍香脆炸雞」 網驚歎：完全不輸麥當勞

美式賣場好市多每每推出的新品都會秒變熱銷商品，近期新推一款「冷凍香脆炸雞」，有人表示吃起來，味道和速食霸主麥當勞的麥脆雞相似，再度掀起會員搶購潮！

有網友在臉書社團「好市多消費經驗分享區」分享，最近在中壢店購入「紅龍冷凍香脆炸雞」，試吃後認為：「完全不輸麥當當，幸好我當下就直接抓了兩包，下次還會回購！」她也在貼文下方標註品項為「熟炸雞」，因此採用烤箱、氣炸鍋、油鍋即可加熱。

口感好評不斷再搭配料理方法便利，瞬間湧入大批網友表示躍躍欲試，不少人附和：「今天有買，我覺得不錯，跟麥當勞的炸雞一樣」，也有人建議使用氣炸鍋料理，成品味道最佳，還有人分享詳細作法，指出：「180度30分，然後每15分鐘翻面，之後200度3分鐘」。

這款炸雞一包共有5個雞腿棒、5個雞腿排，售價389元。雖然很多人留言表達想買的慾望，但也有不少網友直呼價格太高，直言「這價格完全沒吸引力」、「哇好貴，我還是買批發的好了」、「外面買比較划算吧」。

儘管如此，這項商品在部分分店已被搶售一空，也有網友提到，想購買相同系列的唐揚雞及薯條，若想要在家隨時能吃到炸物點心的人，趕快衝一波碰運氣吧！

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