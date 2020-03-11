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南港人準備吃爆！「薄多義」首度進駐南港車站 加碼獨家網美系甜點「棉花糖布朗尼」快衝
南港人久等了！不論你是附近居民，還是經常到南港車站通勤，未來只要想吃手工披薩、義大利麵或燉飯類時，就有超人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」可以選擇啦！
不定時舉辦各月壽星禮活動的薄多義，近來持續憑藉「幾歲送幾隻雞翅」活動引起熱議，如今將於3/16正式進軍南港車站，作為薄多義插旗南港的第一家分店，同時也是首家車站店，讓不少饕客興奮不已！
本次新概念店以家為理念，整體設計透過木質色調營造文青風格，牆面擺放著書籍、生活雜貨等擺飾品，除了能成為拍照時的精美背景，也希望讓在地的家庭及上班族等人，能體驗回家用餐的氛圍。
特別的是，南港車站概念店將獨家推出IG必打卡的網美系甜點及飲品，其中限定主打的「棉花糖布朗尼」，透過濃郁的布朗尼及甜滋滋的棉花糖，勢必成為螞蟻人的最新甜點首選。
為了歡慶開幕，當天也將推出「扭蛋轉轉樂」活動，3/16至3/30期間，只要單桌消費滿500元以上，即可享扭蛋樂趣，可兌換的優惠包含百元招待券、用餐9折優惠、或免費招待50元飲品等，看來3月聚餐地點不用愁啦！
薄多義Bite 2 Eat南港車站概念店
地點：Global Mall南港車站B1（3/16開幕）
開幕活動：
「扭蛋轉轉樂」3月16日至30日，只要單桌消費滿500元以上，即可享乙次轉扭蛋機會，最高可獲百元招待券、用餐9折優惠、精釀啤酒乙瓶、50元飲品招待券、經典PIZZA盤或玻璃杯等
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