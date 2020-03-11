快訊

除了不倫戀…張益贍遭爆與王浩宇密謀結盟 民眾黨開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南港人準備吃爆！「薄多義」首度進駐南港車站 加碼獨家網美系甜點「棉花糖布朗尼」快衝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Global Mall 環球南港車站提供
圖／Global Mall 環球南港車站提供

南港人久等了！不論你是附近居民，還是經常到南港車站通勤，未來只要想吃手工披薩、義大利麵或燉飯類時，就有超人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」可以選擇啦！

2月份成功享用生日禮的網友，開心分享雞翅山。圖／ 網友Mi Gi授權
2月份成功享用生日禮的網友，開心分享雞翅山。圖／ 網友Mi Gi授權

不定時舉辦各月壽星禮活動的薄多義，近來持續憑藉「幾歲送幾隻雞翅」活動引起熱議，如今將於3/16正式進軍南港車站，作為薄多義插旗南港的第一家分店，同時也是首家車站店，讓不少饕客興奮不已！

圖／Global Mall 環球南港車站提供
圖／Global Mall 環球南港車站提供

本次新概念店以家為理念，整體設計透過木質色調營造文青風格，牆面擺放著書籍、生活雜貨等擺飾品，除了能成為拍照時的精美背景，也希望讓在地的家庭及上班族等人，能體驗回家用餐的氛圍。

圖／Global Mall 環球南港車站提供
圖／Global Mall 環球南港車站提供

特別的是，南港車站概念店將獨家推出IG必打卡的網美系甜點及飲品，其中限定主打的「棉花糖布朗尼」，透過濃郁的布朗尼及甜滋滋的棉花糖，勢必成為螞蟻人的最新甜點首選。

圖／Global Mall 環球南港車站提供
圖／Global Mall 環球南港車站提供

為了歡慶開幕，當天也將推出「扭蛋轉轉樂」活動，3/16至3/30期間，只要單桌消費滿500元以上，即可享扭蛋樂趣，可兌換的優惠包含百元招待券、用餐9折優惠、或免費招待50元飲品等，看來3月聚餐地點不用愁啦！

圖／Global Mall 環球南港車站提供
圖／Global Mall 環球南港車站提供

薄多義Bite 2 Eat南港車站概念店

地點：Global Mall南港車站B1（3/16開幕）

開幕活動：

「扭蛋轉轉樂」3月16日至30日，只要單桌消費滿500元以上，即可享乙次轉扭蛋機會，最高可獲百元招待券、用餐9折優惠、精釀啤酒乙瓶、50元飲品招待券、經典PIZZA盤或玻璃杯等

延伸閱讀：

丹丹漢堡2020新組合太過癮！一次吃到「炸雞+肉羹面」 2款期間特價99超欠吃

每顆都吃得到草莓！嘉義手作大福名店「大王千金」快閃中山 大排長龍也要吃一波

文青

相關新聞

連續7天「買一送一」 國泰萬怡MJ Kitchen推全新主題「蝦饗宴」強勢回歸

星級飯店再拋震撼彈。國泰萬怡MJ Kitchen 3/16起連續7天不限人數「買一送一」，以此歡慶晚餐時段強勢回歸，同時...

影／全聯超夯回購物！跟著「嘴編吃吃看」 試吃3大即開即食的最佳懶人料理

喜歡去超市買食材或生活用品的人快看，平常逛全聯的時候，會不會去注意冷食區域呢？其實除了需要烹調的生鮮，那邊還暗藏許多懶人系列的寶物。編輯將會特別為大家開箱，在全聯福利中心口碑好、回購率極高的3大隱藏版

炸雞控快衝！好市多開賣「冷凍香脆炸雞」 網驚歎：完全不輸麥當勞

美式賣場好市多每每推出的新品都會秒變熱銷商品，近期新推一款「冷凍香脆炸雞」，有人表示吃起來，味道和速食霸主麥當勞的麥脆雞相似，再度掀起會員搶購潮！ 有網友在臉書社團「好市多消費經驗分享區」分享，

南港人準備吃爆！「薄多義」首度進駐南港車站 加碼獨家網美系甜點「棉花糖布朗尼」快衝

南港人久等了！不論你是附近居民，還是經常到南港車站通勤，未來只要想吃手工披薩、義大利麵或燉飯類時，就有超人氣義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」可以選擇啦！ 不定時舉辦各月壽星禮活動的

「草莓可口可樂」登台！全家便利商店3/11上架，加碼推28天優惠

2020全球第一瓶「草莓風味可口可樂」1月在日本上市就引發熱議，酸酸甜甜的草莓口味可樂一喝上癮，現在台灣也喝得到了，3/11起全家便利商店開賣，草莓控一定要搶喝！ 日本可口可樂每季都會限量推出特色包

連續13年米其林摘星餐廳Molino de Urdániz 海外首店進駐台北

新冠肺炎疫情下，台北市還是有新飯店試營運，並請來2008年起、連續13年米其林摘星的西班牙餐廳Molino de Urdániz進駐

天母回憶又少一間！14年「海壽司天母店」熄燈落幕

因租約到期，已經有14年歷史的「海壽司天母店」自3月9日停止營業，成為繼哈根達斯、麥當勞、伯朗咖啡等品牌之後，又一撤出天...

足球巧克力跟小西點的本名是什麼？蔡阿嘎新片網友熱議

網紅蔡阿嘎昨(9日)推出一支影片，選出了12項日常物品與食品，其中足球巧克力名字是「哈哈球」、被暱稱為台式馬卡龍或小西點的糕餅叫「牛粒」、過年甜蜜的零嘴「生仁」和「寸棗」，其中最讓人答不出來的，是小吃店常用紅色塑膠繩竟然也有名字「邦提圈」，引起許多網友熱烈討論，留言歡樂。

送100顆小華堡！高雄第2間「漢堡王」明開幕

就是明天！漢堡王繼去年底回歸高雄之後，3月12日又將再於大魯閣草衙道開設第2間高雄門市。為慶祝開幕，3月12日當天將於現...

藍莓+起司太上癮！麥當勞新推「藍莓奶油乳酪派」 加碼聖代、冰旋風好幸福

台灣麥粉快敲碗許願！馬來西亞麥當勞3月份推出3款藍莓系列甜品，讓大家可以吃得到「藍莓奶油乳酪派」、「藍莓聖代」、「藍莓冰旋風」，這也是大馬首次推出藍莓加起司的邪惡雙重組合，消息一出就吸引許多粉絲暴動，

他曝全聯最棒產品竟買1送7 網神解：就是買大奶附二奶

台灣大小賣場、超商林立，為民眾生活購物帶來許多方便，還不時地推出促銷，就是要讓你買到賺到。一名網友在臉書分享在全聯買到最棒的產品，覺得很開心，引來其他人紛紛喊「羨慕」、「太威了」。

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「咖啡連鎖龍頭路易莎的必喝清單」，結果問題一出，老饕狂推「黑糖雪點奶茶」，直呼「絕不踩雷」。

熱門新聞

「草莓可口可樂」登台！全家便利商店3/11上架，加碼推28天優惠

全聯八大爆夯好物！網友：真的好推坑！

日本冠軍咖哩MAJI CURRY來台見客 價格比日本更便宜！

「黑牛肉」和「紅牛肉」哪個最新鮮？ 肉店專家曝真相

「全家點數」可換料理！大戶屋還有「泡菜豬肉」新登場

炸雞控快衝！好市多開賣「冷凍香脆炸雞」 網驚歎：完全不輸麥當勞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。