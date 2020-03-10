「草莓可口可樂」登台！全家便利商店3/11上架，加碼推28天優惠

2020全球第一瓶「草莓風味可口可樂」1月在日本上市就引發熱議，酸酸甜甜的草莓口味可樂一喝上癮，現在台灣也喝得到了，3/11起全台全家便利商店開賣，草莓控一定要搶喝！

日本可口可樂每季都會限量推出特色包裝，加上創新的口味，每次都引領國內外蒐集及搶購熱潮。而繼之前推出透明可樂、蘋果及青檸口味後，今年1月再推草莓可樂，口感溫和又帶有酸甜滋味讓不少人少女心大噴發，日本上架後也掀起一股「羨慕熱潮」，如今台灣的可樂迷終於等到了！ 圖／取自 日本可口可樂官方IG

草莓可樂預計3/11起全台全家便利商店開賣，至4/7前還推出優惠活動，購買兩瓶草莓口味可口可樂享優惠價109元（原價118元）。