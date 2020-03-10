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足球巧克力跟小西點的本名是什麼？蔡阿嘎新片網友熱議

聯合報 / 文／Eva
圖／翻攝自蔡阿嘎影片
圖／翻攝自蔡阿嘎影片

生活中常見的小點心小零食或小物品，「本名」讓人猜不透！網紅蔡阿嘎昨(9日)推出一支影片，選出了12項日常物品與食品，其中足球巧克力名字是「哈哈球」、被暱稱為台式馬卡龍或小西點的糕餅叫「牛粒」、過年甜蜜的零嘴「生仁」和「寸棗」，其中最讓人答不出來的，是小吃店常用紅色塑膠繩竟然也有名字「邦提圈」，引起許多網友熱烈討論，留言歡樂。

圖／翻攝自蔡阿嘎影片
圖／翻攝自蔡阿嘎影片
圖／翻攝自蔡阿嘎影片
圖／翻攝自蔡阿嘎影片

蔡阿嘎在影片中介紹的12樣物品：海茸、牛粒、生仁、寸棗、豆棗、魚卵捲、哈哈球、大豬公、麵切(煮麵用器具)、落水頭(浴室排水用)、邦提圈(小吃店束外帶餐點的繩子)、茄芷袋(台式紅綠配色手提包)，有不少物品都要對到圖片才能讓人恍然大悟是什麼，尤其邦提圈的名字很酷，「嘎嫂」二伯說這是「拉束繩」啦！網友笑稱還是記不住：「只知道大豬公」、「哈哈球和大豬公好好吃 」、「足球巧克力很有共鳴」、「紅紅的不是豆枝嗎（台語）」，讓大家一秒進入童年回憶。

圖／翻攝自蔡阿嘎影片
圖／翻攝自蔡阿嘎影片

巧克力 馬卡龍 小吃

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