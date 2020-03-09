現賺120元！馬辣4品牌狂送20萬支「HaggenDasz甜筒、雪糕」 情人節限定吃一波

冰控吃一波！因應將至的「白色情人節」，馬辣集團旗下4品牌不計成本、豪灑千萬，祭出大手筆好康優惠，3/11日起用餐就能免費吃「Haggen Dazs精品雪糕或甜筒」，除可享有店內原本的16種哈根達斯與8種莫凡彼精品冰淇淋，還可加碼帶走精裝雪糕、甜筒！這一次，讓你有吃又有拿，甜蜜防疫來過節！ 圖／麻辣提供

日前才歡慶旗下新品牌「新馬辣Plus+」峨嵋店，進駐西門町黃金地段，搶下新地標的馬辣集團，不只祭出3/10日前拍照分享即贈全桌「鮑魚吃到飽」的瘋狂舉動，才推出一日，立即造成「鮑動」！粉絲反應相當激烈，訂位時段近乎全滿。

這回慶祝白色情人節再推好康活動，集團集結旗下４大吃到飽品牌「熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+」將一同在3/11日起，不限平、假日及時段，含2成人以上同行，提前預約用餐，分享當日用餐照並標記各家分店，每成人即可獲贈「Haggen Dazs精品雪糕或甜筒1只」，每位等於現賺最高120元！

活動範例：

1. 各品牌粉絲團置頂文下方，以［回覆分享］方式上傳當日用餐照

2. 內文標記 #品牌全名+店名 （例：＃熊一頂級燒肉西門店 #馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋忠孝店 #新馬辣經典麻辣鍋武昌店 #新馬辣經典麻辣鍋PLUS峨眉店）

完成後請主動出示給店員確認並領取贈品；同桌朋友歡迎一起參與活動，有機會獲得多項好禮與免費餐券，可增加中獎機率！詳情請上粉絲團查詢！