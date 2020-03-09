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藍莓+起司太上癮！麥當勞新推「藍莓奶油乳酪派」 加碼聖代、冰旋風好幸福

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自FB 「哇，盡在新山!」粉專
圖／擷取自FB 「哇，盡在新山!」粉專

台灣麥粉快敲碗許願！馬來西亞麥當勞3月份推出3款藍莓系列甜品，讓大家可以吃得到「藍莓奶油乳酪派」、「藍莓聖代」、「藍莓冰旋風」，這也是大馬首次推出藍莓加起司的邪惡雙重組合，消息一出就吸引許多粉絲暴動，想要立馬衝去嘗鮮。

圖／擷取自馬來西亞麥當勞官網
圖／擷取自馬來西亞麥當勞官網

「藍莓奶油乳酪派」曾在香港販售時就引起熱潮，如今人氣商品終於登陸大馬！藍莓搭配起司的超強卡司，讓不少吃過的人都驚歎不已，表示藍莓果醬及起司完美結合，甜鹹滋味完全不會膩。而起司派還吃得到整顆藍莓果粒，售價只要馬幣3.50令吉（約新台幣24元），根本就是超欠吃！

圖／擷取自FB 「哇，盡在新山!」粉專
圖／擷取自FB 「哇，盡在新山!」粉專

除了最熱門的「藍莓奶油乳酪派」，大馬麥當勞也帶著藍莓口味的冰旋風及聖代一併回歸，冰旋風還會撒上滿滿的OREA餅乾顆粒，只能說馬來西亞麥粉太幸福啦！如果剛好身在大馬，千萬別忘了去品嘗期間限定的藍莓系列啊！

圖／擷取自FB 「哇，盡在新山!」粉專
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