好市多暗黑料理再添一！買「京醬烤雞披薩」變墨魚口味 網笑翻：這是被打到黑青嗎？
美式賣場好市多不論熟食、甜點都備受民眾喜愛，但有會員近日到現場購入「京醬烤雞披薩」後，回家打開只看到黑漆漆的成品，令他無奈表示不僅賣相不好，吃起來也只有鹹味。貼文一出，網友紛紛留言：「請問是墨魚口味的pizza嗎」、「看起來像地獄料理啊」、「我以為發霉了」。
一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團發文，感歎「好市多為何不賣夏威夷Pizza」，只好購買「京醬烤雞披薩」取代，結果成品賣相及味道皆差，令他越吃越疑惑，只好附上照片詢問，引發網友熱議。
許多人看了照片，被NG的外貌震驚，接連表示「也太黑了吧」、「還以為是墨魚口味」、「難道是新口味竹炭披薩」、「這是送到火葬場的pizza吧」、「這是被打到黑青的批薩嗎？」不少嘗鮮過的網友也附和口味不討喜，「今天買的真的難吃」、「吃過一次有夠鹹，黑名單！」
不過也有網友PO出自己買的正常版照片，表示好吃，也有人認為：「我反倒很愛京醬烤雞耶！就是甜麵醬的味道」。還有網友根據所知消息回應原PO，表示夏威夷口味預計3/16回歸開賣，看來只能幫原PO集氣，屆時可以成功買到正常發揮的夏威夷披薩啦！
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