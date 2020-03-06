一芳水果茶3/10週年慶 當日買招牌水果茶大杯買一送一

一芳水果茶週年慶，3/10當天，一芳推出招牌商品「一芳水果茶」大杯買一送一優惠。迎接微熱天氣與3/14白色情人節到來，一芳也推出酸甜口感的「初戀芒果青青茶」，3月11日起開賣，期間限定販賣至5/31。

一芳表示，新品「初戀芒果青青茶」是選用低糖低鹽醃製的芒果青(情人果)，與清爽口感的青茶為基底，加上檸檬與梅汁，以特定shake次數將芒果青風味盡量釋出，適合喜歡情人果滋味的手搖飲控品嘗。 3/11日一芳推新品「初戀芒果青青茶」。圖／一芳提供

3/10(週二)當天一芳水果茶品牌四週年慶，凡於3/10當天到一芳門市購買招牌「一芳水果茶」L杯(大)，享買一送一優惠，優惠限來店現場排隊購買，外送、預定、外送平台等均不適用，每人每次限購1組，數量有限售完為止，活動詳情可上一芳官方FB，活動與售價內容如有更動，以門市現場實際公告為準，詳細活動內容可上一芳粉絲團查詢。

3/10當天，一芳招牌商品「一芳水果茶」買大杯享優惠。圖／一芳提供

哪裡買

一芳水果茶各門市

● 一芳水果茶四週年慶買一送一優惠辦法

3/10當天到一芳門市購買招牌「一芳水果茶」L杯(大杯65)，享買一送一優惠

1.每人限購一組，數量有限，售完為止﻿

2.兩杯水果茶需同冰量、甜度、容量

3.需現場購買，電話外送、預訂、第三方外送平台不適用﻿

4.海外週年慶活動優惠需以當地門市公告為主﻿

活動與售價內容如有更動，以門市現場實際公告為準

● 初戀芒果青青茶

3/11~5/31期間限定上市，僅供冰飲。

M杯50元、L杯65元