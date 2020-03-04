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第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

身分證「0、3、2、6」全中6折！人氣鍋物「温野菜」加碼推中3碼也有85折

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／しゃぶしゃぶ温野菜提供
圖／しゃぶしゃぶ温野菜提供

身分證對對碰又來了！人物鍋物品牌「温野菜日本涮涮鍋專門店Taiwan On-Yasai」為了慶祝來台滿6週年，推出好康優惠，只要身分證對中「0、3、2、6」即享有6折優惠、對中三碼也有85折，火鍋控快對起來！

しゃぶしゃぶ温野菜。圖／摘自溫野菜臉書
しゃぶしゃぶ温野菜。圖／摘自溫野菜臉書

來自日本的しゃぶしゃぶ温野菜涮涮鍋專門店在日本有超過350間店舖，以提供給消費者「健康」、「新鮮」，以及富含「季節感」的食材為理念。しゃぶしゃぶ温野菜在台深根多年，去年特別推出超人氣、超繽紛的三色日式養顏山藥泥，還有萌翻天的「膠原白熊」，療癒饕客們的心，也引爆火鍋吃到飽最熱門話題。 

為了讓台灣的消費者一同歡慶來台6週年，しゃぶしゃぶ温野菜推出6週年紀念優惠活動，只要身分證對中「0、3、2、6」即享有6折優惠、對中三碼也有85折優惠，活動期間從3月9日至3月29日止連續20天，最近寒流來襲，快趁優惠期間吃一波火鍋，暖暖身心！

しゃぶしゃぶ温野菜涮涮鍋專門店「來台六周年紀念日優惠活動」

活動期間：

2020/03/09(一)~2020/03/29(日) 

活動辦法： 

凡身分證字號含0、3、2、6，並符合下述活動規則者，於用餐前一日前完成電話訂位，且於訂位時說出祝福密語「温野菜生日快樂」，即享用餐優惠折扣！對中三碼者：享85折優惠、對中四碼者：享6折優惠（優惠僅限符合活動規則者，同組顧客無同享優惠）。

火鍋 吃到飽 饕客

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