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抹茶控吃起來！必勝客超狂「抹茶比薩」新口味，加碼推「三杯雞披薩」超欠吃

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／必勝客
圖／必勝客

抹茶控久等了！披薩業者過去一年推陳出新，以超獵奇口味吸引消費者目光，像是榴蓮口味的披薩，臭豆腐限定口味、甚至風靡日本的珍珠系披薩都令人大開眼界。這回必勝客再出招，推出「總舖師三杯雞」與「京都宇治金時」限定口味，抹茶控準備好了嗎？

看準台灣消費者樂於嚐鮮，必勝客去年8月推出的「黃金榴槤比薩」創下單日每10秒賣出一個的紀錄，短短兩週狂掃一空。緊接著又帶來台式美味的「黃金臭豆腐比薩」，臭豆腐結合比薩的創新口感再次引起話題。這回必勝客端出抹茶口味的披薩，再次震撼不少吃貨族，創新又具有話題性的新品勢必將引起搶吃熱潮。

必勝客「總舖師三杯雞披薩」以三杯雞作為發想，搭配經典配料蒜、薑、九層塔帶出濃郁香氣，再佐莫札瑞拉起司的滋味，每一口都能感受到豐盛的美味。另一款期間限定新口味「京都宇治金時披薩」採用純正京都抹茶粉，鋪上綿軟入味的嚴選紅豆，再佐以Q彈圓潤的白玉麻糬，外層淋上抹茶鮮奶蓋，搭配清爽不膩的舊金山手工餅皮，絕妙滋味絕對讓你一口接一口。

必勝客「 抹茶、三杯雞披薩」新口味

日期：即日起預購、3/17全台開賣 

價格：總舖師三杯雞披薩359元／大披薩，京都宇治金時披薩329元／大披薩  

披薩 抹茶 京都 舊金山

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