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吃和牛免飛日本！好市多「日本A4和牛」限高雄販賣 網哭：一口要500
好市多美式賣場販售各式生鮮肉品，近期進口日式A4和牛引起熱烈討論。有網友分享想購買的慾望，但1公斤要價4000元的嫩肩火鍋片引發眾人對價格的兩極反應，許多網友都認為價格太高：「吃完會不會心疼……」、「這價位不如去吃和牛吃到飽」、「日本價格一樣(日幣)」。
好市多會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，提到好市多限量供應高級的日式A4和牛，表示店員強調全台只有高雄的「大順店」及「中華店」進貨，結果網友笑指原PO被騙，紛紛留言：「北投店也有」、「我在內湖店看到的是什麼？」、「新莊店有哦」、「我也有遇到，不過荷包不允許」。
肉品價格經換算為日幣約7000日圓，不少人表示：「這也太貴惹，有貸款分3年0利率嗎」、「一口要500……」、「買兩盒可以飛日本了」。但原PO提到目前為疫情非常時期不宜出國，只好以此安撫自己的胃，也有網友躍躍欲試，還有人回應價格無可挑剔，豪邁回覆：「管他哪裡才有，買下去就對了！」
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