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鮑魚吃到飽！「新馬辣PLUS+」西門2間開幕，限時8天「鮑魚吃到飽」衝了

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／新馬辣PLUS+提供
圖／新馬辣PLUS+提供

網友堪稱最難訂位的火鍋名店「新馬辣PLUS+」終於開第2間！霸氣包下西門町二層樓，超過200坪的用餐空間既寬敞又舒適，為了慶祝新開幕，峨嵋店首8日送鮑魚吃到飽，海鮮控準備開吃了！

圖／新馬辣PLUS+提供
圖／新馬辣PLUS+提供

知名餐飲集團「馬辣」繼去年揭曉新生力軍「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」首店，不僅搶駐話題十足的新興百貨信義遠百A13，憑著極高CP值食材、絕佳視野位置，深獲不少火鍋控好評。「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」與前品牌「新馬辣經典麻辣鍋」在名稱上僅有些微差別，不過菜色卻是翻倍奢華！且價位也僅有百元之差。自馬辣為首，後有新馬辣，本次更創新馬辣PLUS+意義等同3.0升級版！品牌本留有馬辣得豐富多樣，以及新馬辣的頂級澎湃，還要加上PLUS+的高檔奢華！

「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店」，不僅和牛升級為美國SRF極黑和牛與澳洲M7黑毛和牛二種，高檔食材更增加澳洲特級牛舌、美國Choice板腱低脂牛、美國prime霜降雪花牛、美國CAB安格斯黑牛、美國1855Prime冷藏嫩肩莎朗、美國Choice無骨牛小排(肩)、丹麥國寶Ａ級松阪豬、阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、野生大海蝦…等，還加碼引進4種進口奢華餐酒，紅、白、氣泡、啤酒皆具，可望滿足不同的消費者用餐搭配，甚至不計成本，將先前馬辣推出的超肥美「巨大雞胇」也一併納入！

《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店限定》試營運期間2020/3/3～3/10止，分享「當日用餐照至FB粉絲團指定頁面」，同時寫下 #新馬辣PLUS峨嵋店，即可獲贈全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽，並有機會獲得同行免費餐券！

圖／新馬辣PLUS+提供
圖／新馬辣PLUS+提供
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美國 麻辣鍋 和牛 火鍋 吃到飽

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