夾心厚度任你加！好市多食材就能DIY「古早味芋仔餅」 芋頭控暴動：流口水了

你吃過流動麵包車販賣的「芋仔餅」嗎？兩塊蘇打餅夾著芋泥餡，鹹香的餅乾混搭芋頭甜味，是許多人的童年回憶。有網友因懷念古早味，利用好市多的玉美芋頭自製夾心芋頭餅，照片誘人的賣相引發芋頭控暴動。

FB「Costco好市多商品經驗老實說」" title="網友也在留言分享自製芋頭餅。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」"> 網友也在留言分享自製芋頭餅。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

有好市多會員在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團上分享簡易食譜，表示先將好市多的玉美芋頭，放入電鍋蒸煮，完成後拌入砂糖和無鹽奶油，揉成一小團的芋泥球，夾上餅乾後氣炸即可。貼文一出，吸引許多芋頭控留言，也有不少人紛紛標註身邊親友，想要親自動手做。

原PO表示，餡料可按照自己想吃多少，夾多厚都可，採用真材實料還能吃得到顆粒，直呼「太過癮」，推薦大家氣炸現吃口感最好。而DIY時若但擔心餅乾和芋頭分離，在包裹前可沾點麵粉水。

不少網友也在留言討論，若家中沒有氣炸鍋，也可改用烤箱或直接油炸。亦有網友建議可以用豬油取代奶油，味道更香。芋頭控還在等什麼，趕快動起來吧！

網友自製芋頭餅食譜

食材：芋頭一包400G、無鹽奶油40G、砂糖60G(太乾可補點牛奶)

作法：

（1）將玉美芋頭放入電鍋蒸煮

（2）煮好後拌入砂糖和無鹽奶油

（3）搓揉成芋泥球

（4）按照喜好加入芋泥餡、加上餅乾

（5）氣炸160度5-6分鐘 （需要翻面）

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