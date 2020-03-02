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丹丹漢堡2020新組合太過癮！一次吃到「炸雞+肉羹面」 2款期間特價99超欠吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
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圖／IG@money9992授權

南霸天「丹丹漢堡」2020出新招！這次釋出全新組合「大碗肉跟麵」，巧妙運用「肉羹麵」諧音，讓丹丹的粉絲們實際上真的能吃到超大份的麵食，還能配上脆皮炸雞，吃起來也太過癮。目前餐點特惠中，飽足系美食100元有得找，南部人快衝啊！

圖／取自丹丹漢堡
圖／取自丹丹漢堡

丹丹漢堡憑藉大份量的高CP值餐點，虜獲許多老饕的心，這次推出兩款新套餐「來大碗肉跟麵」，即日起至4/30為止都能以99元購入A/B套餐。以肉羹面為主食，A套餐能搭配「黃金鮮脆雞」、B套餐則是「炸雞腿或塊」，兩種都能搭配一杯20元飲料，不到100元就能吃超飽！

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如果想單點新版肉羹面，目前特價45元，而活動期間也能以34元加購波浪薯1份，限定優惠別錯過囉！強烈建議大家吃一口浸泡在肉羹汁的Q彈泡麵，再咬一口酥脆的炸雞，讓多層的口感幫你開啟美好的一天啦！

丹丹漢堡2020新菜單。圖／IG<a href=@money9992授權" title="丹丹漢堡2020新菜單。圖／IG@money9992授權">
丹丹漢堡2020新菜單。圖／IG@money9992授權

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