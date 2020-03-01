影／7-11鹹蛋黃季好銷魂！跟著「嘴編吃吃看」 開箱涮嘴的流沙零食

「愛排隊」成為台灣特別的文化，尤其是新開幕的店家，總是能看到一窩蜂的民眾排在門口等待，到底是店家吸引人，還是看見人潮就想排隊，答案似乎不得而知。而新冠肺炎肆虐全球，當疫情剛爆發時，台灣民眾瘋搶口罩、酒精，直到政府祭出限購政策才緩和，讓網友忍不住好奇「台灣人一窩蜂排什麼最讓你覺得最印象深刻？」貼文引發熱議。

2020-02-27 21:55