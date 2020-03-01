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影／7-11鹹蛋黃季好銷魂！跟著「嘴編吃吃看」 開箱涮嘴的流沙零食
7-11近期在全台門市推出「經典鹹蛋黃季」，獨家開發鹹蛋黃口味的鮮食及多款零食新品，也同步引進各國人氣鹹蛋黃系列零食，讓喜歡流沙的鹹香風味的民眾能自由選擇！這次編輯親自為大家試吃超邪惡的鹹蛋黃系列零食，究竟各款口感如何、哪款新品最好吃？看完就衝一波小七了啦！
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