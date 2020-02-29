一口吃整隻雞才過癮！宜蘭超浮誇「巨大炸全雞」扒開就爆汁 冷掉也酥脆不回軟？

如果沒有吃過「整隻炸全雞」，怎麼能算是稱職的炸雞控呢？宜蘭大學附近有家「咔必娜就是炸雞漢堡」，新鮮又浮誇的炸雞品項備受喜愛，被網友譽為宜蘭必吃美食之一。金黃的酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞肉，光看誘人的外表就已餓爆！

@phoebe_foodaily授權" title="圖／IG@phoebe_foodaily授權"> 圖／IG@phoebe_foodaily授權

宜蘭「咔必娜」是當地人熟悉的熱門必吃炸雞店，今年1月底才剛遷移至新地點，目前位於宜蘭大學停車場對面。店內超狂的「爆汁炸全雞」主打採用當天現宰、由屠宰場直送的新鮮雞隻，現點現炸的炸雞，剛出爐時一撥開都是滿滿的肉汁。

更特別的是，店家強調不使用回鍋油，標榜炸雞不回軟，即使冷掉也依舊酥脆，會讓人忍不住食指大動。

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由於炸一隻全雞耗時40分鐘，想嘗鮮的民眾別忘了事先預訂，建議提前一天或至少2小時前致電訂購，才能穩穩來場超過癮的炸全雞體驗啦！全雞基本都會附上泰式酸辣醬，但也可用20元的加購價，品嘗特製的「柳橙柚子醬」或「檸檬梅子醬」，增加不同層次的味道。

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店家也分享炸雞吃法，建議可以將沒吃完的部份撕成雞絲，加點小黃瓜或洋蔥，再淋上泰式酸辣醬，又是全新的口味啦！

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如果屬於小鳥胃、擔心吃不完，店內也有炸半雞的選擇，而像是「炸雞漢堡」、常常賣到缺貨的「隱藏版雞心」都是人氣商品。提醒大家，外帶炸雞的話絕對不要忍不住就在密閉空間打開，因為先撇開衛生問題不談，雞肉的香味一飄散，就會立馬為你招來崩潰又憤怒的眼神哦！

咔必娜就是炸雞漢堡FB" title="圖／擷取自 咔必娜就是炸雞漢堡FB"> 圖／擷取自 咔必娜就是炸雞漢堡FB

咔必娜就是炸雞漢堡

地址：宜蘭市神農路一段16號

營業時間：1600-2400（週三公休）

電話：03 9369887

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