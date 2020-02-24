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身分證2、3、8中兩碼 「天賜百匯」BUFFET吃到飽兩人同行一人66折
新北人氣吃到飽餐廳「天賜百匯」豪邁促銷不手軟，不管是星座吃到飽方案、壽星打折優惠都令不少消費者直呼超大方。這回慶祝三八婦女節，提前推出身分證對對碰優惠方案，只要身分證2、3、8對中其中兩碼，即可享有兩人同行一人66折的好康優惠，就是要BUFFET控吃起來！
除了身分證對對碰外，「天賜百匯」加碼於2月29日推出「勁爆骰子樂」活動，讓每一位用餐的大小朋友都有一次擲骰子機會，最大獎「免費百匯吃到飽」就能帶回家。此外，2月壽星於生日當天用餐，不限時段只要590元＋10%。
近日新冠肺炎疫情延燒，為了體恤第一線的醫護人員，「天賜百匯」也推出憑證享有平日午餐590元+10%；平日晚上640元+10%；假日全天690元+10%等優惠喲！
天賜百匯
地址：新北市新莊區中正路542號
電話：﹙02﹚2907-2345
備註：優惠方案依店家公布為主
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