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4年一次229！85度C限時2天大冰鮮奶茶、冰英式奶茶第2杯20元
休假好心情，正是大喝冰奶茶的時候！2020的228連續假期，正逢四年一次的2月29日，知名手搖飲與烘培品牌85℃宣布，在2/29(六)和3/1(日)這兩天周末，推出大杯冰鮮奶茶與大杯冰英式奶茶，同品項第二杯特價20元優惠活動，喜歡冰飲的奶茶控們，快約朋友一起喝。
85℃以錫蘭紅茶為基底的英式風味奶茶、與濃醇鮮奶的鮮奶茶，都是門市平日人氣商品，本次活動時間為228連假的第二天與第三天，活動期間購買相同品項第二杯只要20元，現場每人限購3組內（最多共6杯），85 Cafe APP線上訂餐外送外帶及電話訂購無此優惠，數量有限賣完為止，活動辦法或售價如有更動，依全台85℃各門市實際公告為主，詳情可上粉絲團查詢。
哪裡喝
全台85℃門市
日期：2/29(六)和3/1(日)
活動說明：
大杯冰英式奶茶原價45元，大杯冰鮮奶茶原價60元，活動期間大杯同品項第二杯20元
現場購買每人限購3組內（最多共6杯）
數量有限賣完為止，活動辦法或售價如有更動，依各門市實際公告為主
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