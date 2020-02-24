聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢堡界霸主回歸！麥當勞肉量加倍「無敵大麥克、培根大麥克」限期供應

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

麥粉們尖叫，麥當勞兩大超夯品項「無敵大麥克」及「培根大麥克」即將回歸！肉量加倍的漢堡界霸主，只在2/26至3/24為止限期供應，錯過可能就要等明年才吃得到啦！

「培根大麥克」與大份量「無敵大麥克」同步上市。圖／麥當勞提供
「培根大麥克」與大份量「無敵大麥克」同步上市。圖／麥當勞提供

大麥克系列為麥當勞菜單上永遠的1號主餐，而期間限定的大麥克系列，每每推出就備受漢堡控的喜愛。這次肉食控最愛的「無敵大麥克」及「培根大麥克」同步好評回歸，勢必又會掀起熱烈迴響。

去年首度上市的培根大麥克，搭配在地醃燻培根、加上大麥克原有雙層純牛肉及獨特醬料，提升了口感層次。而經典的無敵大麥克依舊會以四層多汁牛肉重磅來襲，總是完美收服喜歡吃肉的粉絲！喜愛大麥克系列的麥粉們，這段期間又有新選擇啦！

「培根大麥克」單點89元、經典套餐144元。圖／麥當勞提供
「培根大麥克」單點89元、經典套餐144元。圖／麥當勞提供
圖／擷取自台灣麥當勞官網
圖／擷取自台灣麥當勞官網

除了「培根大麥克」，麥當勞也推出了期間限定培根滿福系列，經典的滿福堡搭配西方必備的培根，用幸福的早餐組合開啟美好的一天！

圖／台灣麥當勞官網
圖／台灣麥當勞官網

麥當勞「大麥克系列」：培根大麥克、無敵大麥克

販售日期：2/26-3/24，限期供應或售完為止

售價：「培根大麥克」單點89元、經典套餐144元；「無敵大麥克」單點105元、經典套餐160元。

延伸閱讀：

開工優惠不停歇！麥當勞大薯「買一送一」 全新「開春獨享優惠券」大省特省35天

全試過才算麥粉！麥當勞6大「隱藏版創意吃法」 竟吃得到韓式炸雞、義式冰淇淋

早餐 麥當勞

相關新聞

4年一次229！85度C限時2天大冰鮮奶茶、冰英式奶茶第2杯20元

休假好心情，正是大喝冰奶茶的時候！2020的228連續假期，正逢四年一次的2月29日，知名手搖飲與烘培品牌85℃在2/29(六)和3/1(日)這兩天，推出大杯冰鮮奶茶與大杯冰英式奶茶第二杯特價20元優惠活動，喜歡冰飲的奶茶控們，快約朋友一起喝。

肉量加倍回歸啦！麥當勞培根大麥克、無敵大麥克限開賣

麥當勞推出的培根大麥克、無敵大麥克向來受到許多粉絲喜愛，但因為是期間限定，所以非平常想吃就吃得到。不過，近來麥當勞宣布這...

在美術館用餐？台南神級「阿裕牛肉涮涮鍋」二店開幕 千坪豪宅店面超氣派

牛肉湯為台南美食最熱門的代名詞之一，其中「阿裕牛肉」就被譽為台南必吃溫體牛肉爐，為在地超人氣排隊名店。這家備受喜愛的老店，近期新增超氣派的分身，佔地超過千坪，整體裝潢以白色為主，高檔的外觀設計讓人仿佛

4人同行1人免費！饗食天堂、果然匯推優惠 用餐抽餐券

新冠肺炎疫情持續延燒，連帶影響餐飲生意，為了拉客人上門，饗賓集團針對旗下吃到飽餐廳饗食天堂、果然匯等推出優惠活動，平日4...

好市多超邪惡「黃金流沙乳酪塔」被讚神作！ 限時特價別錯過 加碼保存方式及口感升級法

美式賣場好市多去年底爆紅的新品「黃金流沙乳酪塔」，近日又掀起新一波熱潮！這款乳酪塔口感鹹甜，夾心的鹹蛋黃流沙也備受網友喜愛，讓人直呼：「根本是神作！」 近日有網友在「Costco好市多商

最高台菜餐廳「欣葉食藝軒」續約談不攏收店 台北101回應了！

知名餐廳欣葉食藝軒傳出收店消息，原因與續約條件談不攏有關，對此，台北101回應表示，自去（2019）年底就已與該公司討論...

台北101的85樓欣葉食藝軒只營業到2月底　棄2億營收關鍵原因曝光

又有知名餐廳吹熄燈號！位於台北101的欣葉食藝軒，是唯一有高樓景觀的台菜餐廳，向來生意不錯，年營收平均可達2億元，然而卻...

拉麵控快衝！人氣油拌麵「東京油組総本店」推限時優惠 打卡再送「日式炸雞」1份

拉麵控注意啦！「東京油組総本店」近日釋出限時優惠，截至2/24為止，到店消費人氣品項「招牌醬油油麵」或「辣味味噌油麵」，任一碗都可現省50元！ 東京油組総本店在日本有24間分店，2017

影／7-11草莓季開箱！跟著「嘴編吃吃看」 嘗鮮草莓水？

正值草莓季，各大超商都推出了草莓系列商品，編輯親自到7-ELEVEN盲選五種草莓品項，為大家準備開箱試吃影片！有草莓奶昔口味的卷心餅、泡芙、小蛋糕，還能嘗鮮草莓煉乳，現在就來一起看看吧！

高雄老字號餐廳「祥鈺樓」 不敵疫情2月底吹熄燈號

高雄市著名、老字號江浙菜館祥鈺樓，不敵新冠肺炎疫情，生意一落千丈，80多歲的老闆朱金鴻決定在2月底停業 ，員工發資遣費離...

全聯8款kiri法式乳酪新品 法式乳酪栗子蒙布朗必吃

喜愛乳酪甜點的朋友，近來又有嘗鮮新選！聯名主題不間斷、檔檔吸睛創話題的全聯福利中心We Sweet甜點系列，觀察消費者對...

網論戰御飯糰「小七pk全家」誰好吃？ 老饕曝勝負關鍵

便利商店的御飯糰是許多人三餐的選擇之一，因為方便又快速，時常還有搭配飲料減價的優惠。有鄉民日前在ptt上討論兩大超商龍頭全家與7-11的食物，認為日本全家的微波食品很棒，但在台灣7-11的御飯糰似乎就大贏全家，就連微波食品表現也很不錯，於是好奇發問「為何全家的御飯糰不如小七？」沒想到引發論戰。

熱門新聞

最高台菜餐廳「欣葉食藝軒」續約談不攏收店 台北101回應了！

豬肋排買1送1！TGI FRIDAYS、德州牛排連假祭美食優惠

4人同行1人免費！饗食天堂、果然匯推優惠 用餐抽餐券

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

好市多超邪惡「黃金流沙乳酪塔」被讚神作！ 限時特價別錯過 加碼保存方式及口感升級法

肉量加倍回歸啦！麥當勞培根大麥克、無敵大麥克限開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。