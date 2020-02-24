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漢堡界霸主回歸！麥當勞肉量加倍「無敵大麥克、培根大麥克」限期供應
麥粉們尖叫，麥當勞兩大超夯品項「無敵大麥克」及「培根大麥克」即將回歸！肉量加倍的漢堡界霸主，只在2/26至3/24為止限期供應，錯過可能就要等明年才吃得到啦！
大麥克系列為麥當勞菜單上永遠的1號主餐，而期間限定的大麥克系列，每每推出就備受漢堡控的喜愛。這次肉食控最愛的「無敵大麥克」及「培根大麥克」同步好評回歸，勢必又會掀起熱烈迴響。
去年首度上市的培根大麥克，搭配在地醃燻培根、加上大麥克原有雙層純牛肉及獨特醬料，提升了口感層次。而經典的無敵大麥克依舊會以四層多汁牛肉重磅來襲，總是完美收服喜歡吃肉的粉絲！喜愛大麥克系列的麥粉們，這段期間又有新選擇啦！
除了「培根大麥克」，麥當勞也推出了期間限定培根滿福系列，經典的滿福堡搭配西方必備的培根，用幸福的早餐組合開啟美好的一天！
麥當勞「大麥克系列」：培根大麥克、無敵大麥克
販售日期：2/26-3/24，限期供應或售完為止
售價：「培根大麥克」單點89元、經典套餐144元；「無敵大麥克」單點105元、經典套餐160元。
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