在美術館用餐？台南神級「阿裕牛肉涮涮鍋」二店開幕 千坪豪宅店面超氣派

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「阿裕牛肉」首家分店歷時3年建成。圖／FB粉專<a href=南風桑、部落客傻妞吃台南授權" title="「阿裕牛肉」首家分店歷時3年建成。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權">
「阿裕牛肉」首家分店歷時3年建成。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權

牛肉湯為台南美食最熱門的代名詞之一，其中「阿裕牛肉」就被譽為台南必吃溫體牛肉爐，為在地超人氣排隊名店。這家備受喜愛的老店，近期新增超氣派的分身，佔地超過千坪，整體裝潢以白色為主，高檔的外觀設計讓人仿佛前往美術館用餐！

新店LOGO設計為金色的牛頭，搭配純淨白色瞬間提高時尚品味。圖／部落客<a href=傻妞吃台南授權" title="新店LOGO設計為金色的牛頭，搭配純淨白色瞬間提高時尚品味。圖／部落客傻妞吃台南授權">
新店LOGO設計為金色的牛頭，搭配純淨白色瞬間提高時尚品味。圖／部落客傻妞吃台南授權
餐廳門口附設的候位休息區，設計也非常新穎。圖／FB粉專<a href=南風桑授權" title="餐廳門口附設的候位休息區，設計也非常新穎。圖／FB粉專南風桑授權">
餐廳門口附設的候位休息區，設計也非常新穎。圖／FB粉專南風桑授權

「阿裕牛肉崑崙店」在崑崙宮附近，和原店同樣位於仁德區。新店採現場候位，並不接受預訂，但才剛開幕不久，平日中午就已客滿，看來許多老顧客早已循著阿裕牛肉的蹤跡前來。

除了巨型招牌，戶外還有童趣的裝置藝術。圖／FB粉專<a href=南風桑、部落客傻妞吃台南授權" title="除了巨型招牌，戶外還有童趣的裝置藝術。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權">
除了巨型招牌，戶外還有童趣的裝置藝術。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權

新店外頭有巨型廣告招牌，還設有寬闊的停車場，規格堪比大型量販店。比起以往，空間也大幅度升級，建築共有三層樓。目前只開放一、二樓的用餐空間，火鍋料的選購也只固定在一樓，但內含電梯，所以行動不方便的顧客也能自由移動。

圖／部落客<a href=傻妞吃台南授權" title="圖／部落客傻妞吃台南授權">
圖／部落客傻妞吃台南授權

更特別的是，一樓設有透明切肉區，顧客隔著玻璃，就能看見師傅手切一盤盤牛肉，過程整潔乾淨。

圖／部落客<a href=傻妞吃台南授權" title="圖／部落客傻妞吃台南授權">
圖／部落客傻妞吃台南授權
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圖／部落客傻妞吃台南授權

「阿裕牛肉」新店只提供牛肉涮涮鍋和熱炒，品項還多了牛心、牛肚、牛肝等內臟類可選擇。提醒想要簡單品嘗牛肉湯的民眾，建議到仁德區中正路上的原店用餐即可，而老店也只有在新店休息時才會提供牛肉鍋哦！若想要聚餐、順便朝聖台南最大間的牛肉爐專賣店，現在就可以約個時間衝一波啦！

阿裕牛肉崑崙店

地址：台南市仁德區崑崙路733-1號

電話：06-2795500、06-2793266

營業時間：平日1100-1400、1700-2100；週末1030-1400、1700-2100

（週一晚至週二中午公休）

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