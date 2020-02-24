在美術館用餐？台南神級「阿裕牛肉涮涮鍋」二店開幕 千坪豪宅店面超氣派

牛肉湯為台南美食最熱門的代名詞之一，其中「阿裕牛肉」就被譽為台南必吃溫體牛肉爐，為在地超人氣排隊名店。這家備受喜愛的老店，近期新增超氣派的分身，佔地超過千坪，整體裝潢以白色為主，高檔的外觀設計讓人仿佛前往美術館用餐！

傻妞吃台南授權" title="新店LOGO設計為金色的牛頭，搭配純淨白色瞬間提高時尚品味。圖／部落客傻妞吃台南授權"> 新店LOGO設計為金色的牛頭，搭配純淨白色瞬間提高時尚品味。圖／部落客傻妞吃台南授權 南風桑授權" title="餐廳門口附設的候位休息區，設計也非常新穎。圖／FB粉專南風桑授權"> 餐廳門口附設的候位休息區，設計也非常新穎。圖／FB粉專南風桑授權

「阿裕牛肉崑崙店」在崑崙宮附近，和原店同樣位於仁德區。新店採現場候位，並不接受預訂，但才剛開幕不久，平日中午就已客滿，看來許多老顧客早已循著阿裕牛肉的蹤跡前來。

南風桑、部落客傻妞吃台南授權" title="除了巨型招牌，戶外還有童趣的裝置藝術。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權"> 除了巨型招牌，戶外還有童趣的裝置藝術。圖／FB粉專南風桑、部落客傻妞吃台南授權

新店外頭有巨型廣告招牌，還設有寬闊的停車場，規格堪比大型量販店。比起以往，空間也大幅度升級，建築共有三層樓。目前只開放一、二樓的用餐空間，火鍋料的選購也只固定在一樓，但內含電梯，所以行動不方便的顧客也能自由移動。

傻妞吃台南授權" title="圖／部落客傻妞吃台南授權"> 圖／部落客傻妞吃台南授權

更特別的是，一樓設有透明切肉區，顧客隔著玻璃，就能看見師傅手切一盤盤牛肉，過程整潔乾淨。

傻妞吃台南授權" title="圖／部落客傻妞吃台南授權"> 圖／部落客傻妞吃台南授權 傻妞吃台南授權" title="圖／部落客傻妞吃台南授權"> 圖／部落客傻妞吃台南授權

「阿裕牛肉」新店只提供牛肉涮涮鍋和熱炒，品項還多了牛心、牛肚、牛肝等內臟類可選擇。提醒想要簡單品嘗牛肉湯的民眾，建議到仁德區中正路上的原店用餐即可，而老店也只有在新店休息時才會提供牛肉鍋哦！若想要聚餐、順便朝聖台南最大間的牛肉爐專賣店，現在就可以約個時間衝一波啦！

阿裕牛肉崑崙店

地址：台南市仁德區崑崙路733-1號

電話：06-2795500、06-2793266

營業時間：平日1100-1400、1700-2100；週末1030-1400、1700-2100

（週一晚至週二中午公休）

延伸閱讀：

．年度神劇「想見你」朝聖懶人包！特搜台南15大拍攝場景 美食景點一次踩點

．一周只賣4天！台南「手工烤布蕾」現點現烤回訪率超高 全新泰奶口味上市被推爆