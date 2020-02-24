在美術館用餐？台南神級「阿裕牛肉涮涮鍋」二店開幕 千坪豪宅店面超氣派
牛肉湯為台南美食最熱門的代名詞之一，其中「阿裕牛肉」就被譽為台南必吃溫體牛肉爐，為在地超人氣排隊名店。這家備受喜愛的老店，近期新增超氣派的分身，佔地超過千坪，整體裝潢以白色為主，高檔的外觀設計讓人仿佛前往美術館用餐！
「阿裕牛肉崑崙店」在崑崙宮附近，和原店同樣位於仁德區。新店採現場候位，並不接受預訂，但才剛開幕不久，平日中午就已客滿，看來許多老顧客早已循著阿裕牛肉的蹤跡前來。
新店外頭有巨型廣告招牌，還設有寬闊的停車場，規格堪比大型量販店。比起以往，空間也大幅度升級，建築共有三層樓。目前只開放一、二樓的用餐空間，火鍋料的選購也只固定在一樓，但內含電梯，所以行動不方便的顧客也能自由移動。
更特別的是，一樓設有透明切肉區，顧客隔著玻璃，就能看見師傅手切一盤盤牛肉，過程整潔乾淨。
「阿裕牛肉」新店只提供牛肉涮涮鍋和熱炒，品項還多了牛心、牛肚、牛肝等內臟類可選擇。提醒想要簡單品嘗牛肉湯的民眾，建議到仁德區中正路上的原店用餐即可，而老店也只有在新店休息時才會提供牛肉鍋哦！若想要聚餐、順便朝聖台南最大間的牛肉爐專賣店，現在就可以約個時間衝一波啦！
阿裕牛肉崑崙店
地址：台南市仁德區崑崙路733-1號
電話：06-2795500、06-2793266
營業時間：平日1100-1400、1700-2100；週末1030-1400、1700-2100
（週一晚至週二中午公休）
延伸閱讀：
．年度神劇「想見你」朝聖懶人包！特搜台南15大拍攝場景 美食景點一次踩點
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言