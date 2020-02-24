會牽絲的起司雞排！超浮誇「轟炸雞排」重磅回歸 落腳公館商圈快吃爆

起司控們準備好了嗎？人氣「轟炸雞排」帶著超狂牽絲起司雞排回歸了！身為台北邪惡雞排陣容之一，吃過一次就讓人念念不忘，但想回購卻不一定找得到。這次店家選擇搬到公館商圈，只能說台大的學生中大獎啦！

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曾經落腳於忠孝新生站、輔大商圈、光華商場等地的「轟炸雞排」，這次輾轉回到了台北市，新地點就位於捷運公館站1號出口附近。店內最著名的熱門品項為「椒鹽起司雞排」，外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，最重要的是內含滿滿的起司，據說牽絲可以長達30、40公分！

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有趣的是，店家還舉辦了拉絲比賽，而目前最高紀錄竟然高達420公分。店家還特別傳授牽絲技巧，表示可先將前端雞排吃掉，看見起司後稍停。撕開紙袋，翻折約5公分長度，接著由雞排中間按壓擠出起司。由於和雞排一起拉絲容易斷裂，建議單咬起司絲1-1.5公分，就可以正式開拉啦！

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轟炸雞排不提供預定和外送，完售就會打烊，所以想要嘗鮮的人，趕快親自去朝聖這間神級雞排，還能和朋友一起挑戰拉絲呢！

轟炸雞排

地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷3號1樓C2(秀泰影城旁巷子)

營業時間：12:00-14:00；15:00-完售（週日公休）

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