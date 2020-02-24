會牽絲的起司雞排！超浮誇「轟炸雞排」重磅回歸 落腳公館商圈快吃爆
起司控們準備好了嗎？人氣「轟炸雞排」帶著超狂牽絲起司雞排回歸了！身為台北邪惡雞排陣容之一，吃過一次就讓人念念不忘，但想回購卻不一定找得到。這次店家選擇搬到公館商圈，只能說台大的學生中大獎啦！
曾經落腳於忠孝新生站、輔大商圈、光華商場等地的「轟炸雞排」，這次輾轉回到了台北市，新地點就位於捷運公館站1號出口附近。店內最著名的熱門品項為「椒鹽起司雞排」，外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，最重要的是內含滿滿的起司，據說牽絲可以長達30、40公分！
有趣的是，店家還舉辦了拉絲比賽，而目前最高紀錄竟然高達420公分。店家還特別傳授牽絲技巧，表示可先將前端雞排吃掉，看見起司後稍停。撕開紙袋，翻折約5公分長度，接著由雞排中間按壓擠出起司。由於和雞排一起拉絲容易斷裂，建議單咬起司絲1-1.5公分，就可以正式開拉啦！
轟炸雞排不提供預定和外送，完售就會打烊，所以想要嘗鮮的人，趕快親自去朝聖這間神級雞排，還能和朋友一起挑戰拉絲呢！
轟炸雞排
地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷3號1樓C2(秀泰影城旁巷子)
營業時間：12:00-14:00；15:00-完售（週日公休）
延伸閱讀：
．「台中丹丹」浮誇系早餐份量超大！麵線內吃得到整塊炸雞排 芋泥珍奶厚片平日才有
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言