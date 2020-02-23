好市多超邪惡「黃金流沙乳酪塔」被讚神作！ 限時特價別錯過 加碼保存方式及口感升級法
美式賣場好市多去年底爆紅的新品「黃金流沙乳酪塔」，近日又掀起新一波熱潮！這款乳酪塔口感鹹甜，夾心的鹹蛋黃流沙也備受網友喜愛，讓人直呼：「根本是神作！」
近日有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團發文，大力讚歎流沙蛋塔為神作，更表示微波加熱後味道更佳。
貼文一出，立馬吸引大批網友留言附和好吃，也有人表示：「很好吃⋯⋯不敢買……因為會一個接一個」、「超好吃，但是超胖」。還有人阻止大家購買，原因卻是吃了會上癮，「我同事吃過以後，接著買第二盒、第三盒！最近我看到他都不認識他了，因為吃肥了！」
儘管看似好評一片，仍有人持相反意見，指出塔皮厚又硬、吃了會甜膩。許多網友建議使用微波、氣炸方式烘烤，提升美味程度，也別忘了充分加熱以體驗爆漿流沙。
另外，網友也分享，乳酪塔若選擇冷凍可以保存一個月、冷藏則可放置一週，建議冷凍後可以直接以170度烘烤10分鐘。
這款熱門商品一盒12入，原價新台幣399元，近期推出促銷活動，截至3/1為止都能以369元購入。想要嘗鮮又擔心一個人熱量爆表的話，趕快揪團衝一波吧！
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