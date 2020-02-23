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拉麵控快衝！人氣油拌麵「東京油組総本店」推限時優惠 打卡再送「日式炸雞」1份

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

拉麵控注意啦！「東京油組総本店」近日釋出限時優惠，截至2/24為止，到店消費人氣品項「招牌醬油油麵」或「辣味味噌油麵」，任一碗都可現省50元！

促銷期間，招牌醬油油麵、辣味味噌油麵特價200元、230元。圖／東京油組総本店提供
促銷期間，招牌醬油油麵、辣味味噌油麵特價200元、230元。圖／東京油組総本店提供

東京油組総本店在日本有24間分店，2017年首次進駐海外，在台灣開設分店！為了慶祝今天（23日）日本天皇的誕生日，台灣分店推出特定品項優惠促銷，讓顧客即日起到2/24為止，都能以特價200元，吃到原價250元的招牌醬油油麵；以特價230元，吃到原價280元的辣味味噌油麵。

促銷期間，招牌醬油油麵、辣味味噌油麵特價200元、230元。圖／東京油組総本店提供
促銷期間，招牌醬油油麵、辣味味噌油麵特價200元、230元。圖／東京油組総本店提供

除了台灣人熟悉的「拉麵」和「沾麵」，其實在日本當地，「油拌麵」在麵條及口味上更討喜，也養成日本人愛吃麵的文化。因此東京油組総本店主打「油拌麵」，希望打破台人熟悉拉麵吃法，讓愛吃麵的人能夠有不同選擇，直接以Ｑ彈麵條一決勝負！喜歡日式料理愛好者，可以嘗鮮這款新的滋味及口感！

拍照上傳個人臉書打卡，並tag#東京油組吃油麵。圖／東京油組総本店提供
拍照上傳個人臉書打卡，並tag#東京油組吃油麵。圖／東京油組総本店提供

此外，活動期間只要在個人臉書上傳餐點照打卡，並tag「東京油組吃油麵」、將貼文設成公開，就送一份期間限定的日式炸雞乙份，每桌每筆帳單限送一份。提醒大家，麵條若完售就會提早打烊，想要吃一波的拉麵控們千萬別錯過這次好康啦！

東京油組総本店 台北敦南組

地址：台北市大安區敦化南路一段236巷5號（一品大廈旁）

營業時間：11:30-22:00

東京油組総本店 台北華山組

地址：台北市中正區忠孝東路一段140號1樓（捷運善導寺5號出口）

營業時間：11:30-22:00

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