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牛角次男坊「招牌小山丼飯」只要29元！一日限定，肉肉控快衝一波

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／牛角次男坊
圖／牛角次男坊

肉肉控吃起來！日本燒肉丼專門店「牛角次男坊」過去推出20公分高的肉肉燒肉丼引發搶吃熱潮，超大份量令不少老饕吃得超過癮，這回推出「肉之日」好康活動，一份小山丼飯優惠只要29元，肉肉控快趁「肉之日」吃一波！

圖／牛角次男坊
圖／牛角次男坊

你知道每個月29日是日本的「肉之日」嗎？由於日語的「29」讀音與「肉」的讀音相同，當地不少餐廳順勢推出吃肉活動，以超優惠價值吸引消費者上門。

日本燒肉丼專門店「牛角次男坊」即將在2月29日推出招牌「牛角次男坊丼」只要29元的超優惠價格，限量29 碗賣完為止，不只吃得飽，拍照也超合適。此外，即日起至2月28日也有其他優惠，包括鐵板燒肉雙拼定食特價290元、點購大份（Ｌ）餐點還可折價29元！

圖／牛角次男坊
圖／牛角次男坊
圖／牛角次男坊
圖／牛角次男坊

「牛角次男坊」門市資訊

台北誠品南西店

台南新光三越西門店

高雄漢神巨蛋店

高雄漢神本館店

注意事項

1.本活動適用於牛角次男坊全店。

2.本活動不得與其他優惠或折扣併用。

3.本活動僅限於現場排隊購買及內用，電話預約、外帶及外送恕不適用。

4.活動三之牛角次男坊丼特價29元僅限29份，每人限購一份，售完為止。

5.活動三點購時若有排隊情形產生，請遵守排隊禮儀，依照排隊動線及現場人員引導排隊。若有插隊或其他違規情事者，將取消活動資格。排隊時需本人於現場排隊，離開隊伍視同放棄資格，恕不接受任何理由保留排隊資格，亦不得以物件代排。若有嚴重影響其他排隊者權益的狀況，現場工作人員有權拒絕當事者點購並強制離場，造成不便敬請見諒。

6.圖片僅供參考，商品內容及食器，可能因產地、季節、重量等因素而有所改變。

7.牛角次男坊擁有修正、暫停與終止活動之權益。

新光三越 鐵板燒 丼飯
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