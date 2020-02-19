限量版MOS杯麵太欠吃！日清X摩斯「海洋珍珠堡、和風炸雞」神還原 7-11嘗鮮價別錯過
憑藉特色米漢堡在台灣速食界佔有一席之地的「摩斯漢堡」，近期攜手日本日清食品NISSIN推出兩款限量杯麵，讓消費者能挑戰換成泡麵口感的「海洋珍珠堡」及「和風炸雞」風味，被許多人大讚神還原！
日清泡麵一直以口味多元、料多實在聞名，這次與摩斯漢堡的超強組合，合作的獨特鹹香口味引爆速食控期待。摩斯經典的「海洋珍珠堡」化身杯麵後，海鮮風味的湯頭鮮甜，還吃得到天婦羅配料。而「和風炸雞風味」中的雞汁香氣濃郁，還吃得到一粒粒的小肉塊，看來特製成速食後也是場味蕾饗宴！
日式泡麵在家打開後就能直接加熱水，省去撕開料理包的時間，馬上就能用美味解饞！但品嘗過的網友提醒，兩款口味偏鹹，建議水量可以比吃一般杯麵多。
想要嘗鮮的民眾，除了可以到摩斯漢堡門市購買，還能在全台的7-11、全家、全聯、家樂福等超商及超市購入。而截至3/10為止，在7-11還能以兩件89元的優惠價買到哦，現在就去買一波準備當宵夜囉！
NISSIN X MOS杯麵
販售地點：全台7-11、全家、全聯、家樂福、大潤發及摩斯漢堡門市
價格：雙口味皆49元/杯
優惠：7-11嘗鮮價兩件89元（即日起-3/10）
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