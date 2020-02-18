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超有愛！「喫茶小舖」招待醫護喝珍奶 連續７天「不限品項」喝起來

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自喫茶小舖粉絲團
圖／擷取自喫茶小舖粉絲團

為了感謝自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發後，持續站在第一線的防疫人員。知名手搖飲料店「喫茶小舖」決定推出連續7天「不限品項」免費喝活動，民眾只要持「疾管局工作證」或「醫護執業執照」到全台任何一間門市，就可以免費兌換一杯飲品且不限品項，每天每一間門市限量200杯，讓防疫人員可以好好補充體力。

圖／擷取自喫茶小舖粉絲團
圖／擷取自喫茶小舖粉絲團

喫茶小舖替最前線的醫護人員加油打氣，推出「您用心守護台灣，我們用珍奶守護您」感恩回饋活動，活動將於2/20開始至2/26結束，連續7天感謝犒賞所有辛苦防疫人員，不管是經典的「珍珠奶茶」、「黑糖波波鮮奶」或是高人氣「芋泥奶奶」都可以憑證換取。

喫茶小舖臉書粉絲團寫道：「防疫醫護人員辛苦了，永遠站在防護第一線的您，值得最好的回饋，喫茶小舖挺你。」網友看見文章紛紛留言表示「所有的醫護人員辛苦了」、「感謝台灣所有的醫療人員與防疫人員」、「謝謝你們，老闆很棒。」、「這消息真棒」、「老闆很佛心」。

圖／擷取自喫茶小舖粉絲團
圖／擷取自喫茶小舖粉絲團

圖／擷取自喫茶小舖粉絲團
圖／擷取自喫茶小舖粉絲團

喫茶小舖 感恩回饋活動

活動日期：2020年2月20日-2月26日

活動內容：憑疾管局工作證或醫護執業執照，本人可免費兌換不限品項飲品乙杯，每店每日限量200杯。

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