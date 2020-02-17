這篇不能讓老公看到！好市多常備食材化身「人妻愛心便當」 神菜色被讚爆

美式賣場好市多販售的各式蔬菜及生鮮，是許多主婦們煮飯時的必要夥伴。近日就有會員利用好市多食材自製人妻便當，搭配擺盤設計，視覺極佳，引起網友暴動，直呼「你老公也太幸福」！

FB「Costco好市多商品經驗老實說」" title="圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」"> 圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

有名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，提到身為主婦的自己每次到好市多，必買冷凍帶尾鮮蝦及球芽甘藍，因此分享了平日使用相關食材準備給老公及孩子的便當。

貼文一出，網友紛紛留言：「可以出食譜了」、「這可以開店了吧」，還有不少人歪樓表示：「看完只有覺得……你老公太幸福了」、「你老公娶到你真的賺到了」，更有人逗趣表示：「好厲害的便當，這篇不能讓（自己的）老公看到」。

FB「Costco好市多商品經驗老實說」" title="圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」"> 圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

原文也提到便當中「五色米果炸蝦」的作法，說明先將冷凍帶尾鮮蝦退冰後洗淨，加點鹽調味，再依序來回沾附麵粉、蛋液及五色米果，最後再放入180度的油鍋炸熟即可，而五色米果亦能用麵包粉取代。

不少主婦還留言請教烹調苦味蔬菜「球芽甘藍」的方法，原PO大方分享秘訣，指出必須去除底部硬塊、趁新鮮脆綠時直接大火快炒，特別提醒避免有黃葉才能減少苦味。色香味俱全的菜色讓不少主婦也紛紛KUSO說：「太太、嫁給我」，讓原PO逗趣回應，「自從我做了人妻便當後，有90%的女性都想娶我回家了」。

蘇菲姊姊的人妻便當日常」分享便當食譜。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」" title="這位製作神料理的女網友，原來日常就有在粉專「蘇菲姊姊的人妻便當日常」分享便當食譜。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」"> 這位製作神料理的女網友，原來日常就有在粉專「蘇菲姊姊的人妻便當日常」分享便當食譜。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

五色米果炸蝦食譜

（1）Costco冷凍帶尾鮮蝦退冰後洗淨

（2）加鹽調味

（3）依序沾附麵粉→蛋液→麵粉→蛋液→五色米果

（4）放入180度油鍋炸熟

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