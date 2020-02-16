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先別當螞蟻人！好市多「芋頭奶油酥」邪惡新吃法 網：以為是新產品
好市多超人氣芋頭奶油酥今年回歸後，再度掀起搶購熱潮，而近日就有好市多會員分享全新組合吃法，備受網友好評，更直呼「好邪惡」。
有位好市多會員在「Costco商品經驗老實說」臉書社團發文，提到若覺得芋頭奶油酥吃起來太甜，建議可以使用小烤箱，烤個3-5分鐘後切半，再將對切的草莓塞入奶油酥內。附圖的貼文一出，立馬吸引網友熱議，紛紛表示：「剛沒仔細看，以為是新產品」。
這個結合當季草莓的吃法，被許多人稱讚是好主意，外觀也漂亮。有人笑說這個方法很複雜，但味道值得期待，也有人躍躍欲試：「我早上吃完芋頭奶酥了，冰箱也有草莓，這方法不錯，我再去買一盒好了」，還有網友KUSO回應：「放久一點再吃就好了，因為時間會沖淡一切」。
留言中有人突破盲點，認為重點在於要能買到草莓，看來若想吃到全新口感，能不能成功購入好市多的人氣商品也是一大訣竅。
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