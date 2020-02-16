聽新聞
test
0:00 / 0:00

先別當螞蟻人！好市多「芋頭奶油酥」邪惡新吃法 網：以為是新產品

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多超人氣芋頭奶油酥今年回歸後，再度掀起搶購熱潮，而近日就有好市多會員分享全新組合吃法，備受網友好評，更直呼「好邪惡」。

芋頭奶油酥一推出造成民眾搶購。圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說

有位好市多會員在「Costco商品經驗老實說」臉書社團發文，提到若覺得芋頭奶油酥吃起來太甜，建議可以使用小烤箱，烤個3-5分鐘後切半，再將對切的草莓塞入奶油酥內。附圖的貼文一出，立馬吸引網友熱議，紛紛表示：「剛沒仔細看，以為是新產品」。

這個結合當季草莓的吃法，被許多人稱讚是好主意，外觀也漂亮。有人笑說這個方法很複雜，但味道值得期待，也有人躍躍欲試：「我早上吃完芋頭奶酥了，冰箱也有草莓，這方法不錯，我再去買一盒好了」，還有網友KUSO回應：「放久一點再吃就好了，因為時間會沖淡一切」。

留言中有人突破盲點，認為重點在於要能買到草莓，看來若想吃到全新口感，能不能成功購入好市多的人氣商品也是一大訣竅。

延伸閱讀：

好市多草莓怎麼買？大湖、韓國款比比看 網曝「關鍵選購秘訣」

不服來戰！網推「各種吃法喜好」引熱議 滷肉飯該不該攪拌再吃、水餃皮和肉要分開？

好市多
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

先別當螞蟻人！好市多「芋頭奶油酥」邪惡新吃法 網：以為是新產品

好市多超人氣芋頭奶油酥今年回歸後，再度掀起搶購熱潮，而近日就有好市多會員分享全新組合吃法，備受網友好評，更直呼「好邪惡」。 有位好市多會員在「Costco商品經驗老實說」臉書社團發文，提到若

好市多草莓怎麼買？大湖、韓國款比比看 網曝「關鍵選購秘訣」

草莓季節當道，今日有好市多會員在中和店看見苗栗大湖草莓及韓國產草莓，到臉書討論社團詢問網友是否值得購買，吸引許多人留言，也有人分享選購方法供參考。 兩個牌子的食用評價，基本可歸納為「韓國甜，大湖

不服來戰！網推「各種吃法喜好」引熱議 滷肉飯該不該攪拌再吃、水餃皮和肉要分開？

表格快跟上！

對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

人潮大爆滿，「珍煮丹」活動從三項指定商品改為全品項！知名手搖飲「珍煮丹」，近日舉辦情人節＋週末連續三天，身分證字號符合「2、1、4」全中，可享有飲品優惠。情人節當天各家門市擠滿排隊人潮，不少粉絲未能購買到。

手搖飲推夢幻「奶香系」草莓新品搶客 情人節喝好滿足

情人節沒安排大餐，自己買一杯粉嫩酸甜的草莓系手搖飲回家喝，也一樣很有氣氛喔！

吃過雞蛋糕、喝過奶茶 你聽過「雞蛋糕奶茶」嗎？

吃過雞蛋糕、喝過奶茶，但兩者合一變成「雞蛋糕奶茶」會是什麼滋味呢？

77乳加巧克力裡的白色紙板有用處？ 網友笑「後面有再來一支」

「77乳加巧克力」在台灣是家喻戶曉的零食，也是許多人的童年記憶。網路論壇PTT上有人對此發問：在巧克力包裝裡，有一張白色的硬紙版，到底是做什麼用的？也因此引發懷舊網友的熱烈討論，甚至有人搞笑指，紙板後面是「再來一包」的抽獎券。

7-11變身小型超市！3間「冷凍生鮮旗艦店」買得到鮮凍水產、有機蔬菜

7－ELEVEN跨界結盟的複合店再出招！第11種全新複合型態「冷凍生鮮旗艦店」擴大冷凍品項與生鮮結構，為國內便利商店首創...

史上最優惠！ 這11天飯店吃到飽「買一送一」 優惠人數無上限

不景氣加上疫情發燒，國際旅客卻步、民眾外出用餐機會減少，「宅經濟」發燒，星級飯店不得不祭出「史上最優惠」攬客。包括台北國...

台灣啤酒「草莓啤酒」新口味！酸甜微醺草莓啤酒，草莓控快衝全家

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 瘋草莓！臺虎精釀日前推出「草莓調酒系啤酒」大受好評，這回台灣啤酒也跟進推出微醺酸甜滋味的草莓啤酒，不論視覺到味覺都是滿滿的粉紅系，一款超適合女孩的微醺啤酒

西門「哞哞屋」雙和牛、厚牛舌、紅蝦吃到飽888元！身分證有8 再省98，加碼送草莓小火山

台北西門町「哞哞屋和牛燒肉」以浮誇櫻花林造景吸引不少燒肉控朝聖，精緻加上超高CP值燒肉套餐讓吃過的人都豎起大拇指，迎接情人節到來，推出每人只要888元的超親民價位，霸氣給到近80 種選擇，採無限量供應

情人節不孤單！珍煮丹、丹堤都推「買一送一」

情人節單身不孤單，珍煮丹、丹堤咖啡都有情人節飲品買1送1優惠，西雅圖則主打補班日飲品第二杯半價。

熱門新聞

好市多草莓怎麼買？大湖、韓國款比比看 網曝「關鍵選購秘訣」

先別當螞蟻人！好市多「芋頭奶油酥」邪惡新吃法 網：以為是新產品

中東網紅賣台灣水果！ 蜜棗芭樂首度杜拜超市上架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。