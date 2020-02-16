好市多草莓怎麼買？大湖、韓國款比比看 網曝「關鍵選購秘訣」

草莓季節當道，今日有好市多會員在中和店看見苗栗大湖草莓及韓國產草莓，到臉書討論社團詢問網友是否值得購買，吸引許多人留言，也有人分享選購方法供參考。

兩個牌子的食用評價，基本可歸納為「韓國甜，大湖香」。不少人認為韓國草莓甜度夠，表示不酸、超甜，卻也有人買了後認為味道一般，而大湖草莓的意見則較為兩極。

網友在留言處分享大湖草莓香氣十足。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

許多網友表示：「大湖的買完覺得沒有很優」、「大湖的香水草莓非常普通」、「大顆的有空心」，但也有很多網友提到支持國產水果，「大湖好看、好吃！支持台灣草莓，新鮮又夠味」、「上週買的大湖草莓超甜又大顆，一大盒2格才359元」。

網友認為大湖相對甜度較低，但新鮮且大顆，價格也較為便宜，還有人精確指出：「大湖的有一半是甜的，若太大顆有一半沒味道」，建議若購買大湖款，可盡量挑選較為小顆的草莓購入。

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