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不服來戰！網推「各種吃法喜好」引熱議 滷肉飯該不該攪拌再吃、水餃皮和肉要分開？
有部落客受到近期「夫妻鬧離婚，導火線在滷肉飯吃法」的相關新聞啟發，在臉書粉絲團上，將各種食物的不同吃法偏好整理成表格，立馬掀起網友開玩的熱潮，其中獨特分類也引起熱議。
表格內含不少經典食物的吃法派別，如「吃滷肉飯攪拌吃vs.飯和肉分開吃」、「半熟蛋先戳破還是一口吃」、「吐司喜歡有邊還是切邊」、「吃麥片時先倒牛奶還是先倒麥片」、「奶茶先加奶vs.先加茶」，每個項目都仿若一場「宗教戰爭」，而像是香菜、鳳梨披薩和火鍋加芋頭，則只有喜歡、接受、拒絕的選項。
各大項目最引起關注的，莫過於「水餃皮與肉分開vs.皮與肉一起吃」的欄目。不少第一次看到的網友難以置信，還有人崩潰直呼：「這樣就不是水餃啊啊啊啊啊啊」。但馬上有人回應：「我兩個外甥(5歲、2歲)通通是堅持這種吃法」、「我兒子是先吃皮內餡，收集成一碗皮大口吃」、「我喜歡吃水餃皮，吃不下的時候會把所有皮吃掉，肉丟掉」。
有趣的表格吸引網友紛紛嘗試，目前仍持續有人留言貼出新的選項，像是「吃炸雞剝皮vs.帶皮」、「薯條原味派vs.沾番茄醬派」、「吃漢堡直接吃vs.皮分開」等。現在就趕快揪朋友或另一半來加入戰爭，看你們都屬於哪一派，但就算因為吃法不同吵架了，也別忘了和好啦！
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