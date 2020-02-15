對身分證「2、1、4」活動買爆 珍煮丹緊急公告15、16日改為「全品項」

人潮大爆滿，「珍煮丹」活動從三項指定商品改為全品項！知名手搖飲「珍煮丹」，近日舉辦情人節＋週末連續三天，身分證字號符合「2、1、4」全中，可享有飲品優惠。情人節當天各家門市擠滿排隊人潮，不少粉絲相當遺憾未能購買到。

珍煮丹在14日深夜緊急透過官方粉絲團公告，對於久候的粉絲深感抱歉，為了感謝消費者的支持與體諒，決定自15日到16日兩天的時間，把活動商品調整為符合規則者「全品項任選」，商品數量有限賣完為止，符合活動規則本人可憑證購買，每人限購一組。

而為了因應情人節活動，週六、日不提供外送/Uber eats服務，盡可能避免顧客久候，活動辦法僅供參考，如有更動以門市和官方公布為準。

珍煮丹新公告活動辦法

▪️活動時間：2020.02.15-2020.02.16

▪️活動內容：身分證字號符合「2、1、4」活動規則，可享有飲品優惠。

▪️活動規則：

「2、1、4」三碼中兩碼：可享有全品項第二杯半價優惠。

「2、1、4」三碼全中：可享有全品項買一送一。

▪️注意事項：

使用優惠需出示含有「身分證字號」之本人證件。

限本人使用，每人限購一組，活動僅限現場購買。

證件不限制為身分證，凡有身分證字號之證件皆可使用。

贈送品項限定為同品項同杯量，加料皆不贈送，以原價計算。

門市供應以各店實際銷售為主，售完為止，如造成不便敬請見諒。

活動門市不包含：南港園區店、高雄苓雅店、台北濟南店、屏東中正店。