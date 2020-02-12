台灣啤酒「草莓啤酒」新口味！酸甜微醺草莓啤酒，草莓控快衝全家

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瘋草莓！臺虎精釀日前推出「草莓調酒系啤酒」大受好評，這回台灣啤酒也跟進推出微醺酸甜滋味的草莓啤酒，不論視覺到味覺都是滿滿的粉紅系，一款超適合女孩的微醺啤酒只限定全家便利商店開賣，草莓控快搶喝！

台啤微醺系列期間限定「莓好啤酒」新口味即日起已於全家便利商店正式上市，特選草莓之酸甜果香風味，微醺的酒精與微酸、微甜的草莓單寧交融，飽滿的草莓香氣，有暖心且難以言喻的幸福滋味。「莓好啤酒」同時添加11.5%的果汁濃度，喝起來酸酸甜甜，非常適合下班後放鬆微醺一下。慶祝限定商品上市，即日起至 3/10，「莓好啤酒」兩件還有88折優惠。

另外，好市多高人氣飲品「貝禮詩草莓奶酒」，每年重磅回歸都掀起搶購熱潮，但今年沒搶到的人也不用擔心！全家便利商店這次與貝禮詩合作，配合草莓季限量推出「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」及「貝禮詩草莓奶酒抹茶」兩款飲品，讓大家一次體驗當季草莓搭配微醺感的組合。 全家便利商店Let’s café「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，售價99元、2月12日至2月25日特價79元。圖／全家便利商店提供