西門「哞哞屋」雙和牛、厚牛舌、紅蝦吃到飽888元！身分證有8 再省198，加碼送草莓小火山
台北西門町「哞哞屋和牛燒肉」以浮誇櫻花林造景吸引不少燒肉控朝聖，精緻加上超高CP值燒肉套餐讓吃過的人都豎起大拇指，迎接情人節到來，推出每人只要888元的超親民價位，霸氣給到近80 種選擇，採無限量供應方式，通通吃到飽 ！
「哞哞屋」情人節檔期推出每人888元的超親民價位，提供近80種的食材選擇，讓消費者慶祝佳節時，也能飽餐一頓。菜色浮誇到包含雙國和牛－美國SRF 極黑和牛、澳洲M7 黑毛和牛；高檔認證肉品－澳洲特級厚切牛舌、美國經典1855 Prime 冷藏安格斯黑牛厚切牛排等；頂級海鮮－九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、野生草蝦、挪威特級鮭魚、玫瑰花枝，還將開胃小菜、木盆沙拉、手工甜點、拌飯等一樣不少，全部納入，就是要讓粉絲吃得過癮！
另外，哞哞屋還有二個私藏的經典菜色「和牛油蔥太陽蛋拌飯、和牛月見滷肉飯」，乍看外表似古早味豬油拌飯樸實無華，但滋味卻讓人難以忘懷！甚至有死忠粉絲專程去吃「飯」，還有人連續一週天天報到，可見魅力不凡！
「哞哞屋」和牛燒肉888元吃到飽
活動期間：即日起至3/31 止
含4 成人以上同行並提前預約用餐，其中1 人身分證對中一個8 即贈「全桌48 元飲料暢飲」；二個８再加贈「全桌每成人含酒精沙瓦 或 Orien 生啤酒 1 杯」。
情人節限定－草莓小火山布蕾
活動期間：即日起至3/15 止）
凡平日期間，含2 成人以上同行，消費任一燒肉套餐並上傳合照至FB 指定頁面寫下 #哞哞屋 #草莓小火山布蕾，即可免費兌換「期間限定－草莓小火山布蕾」2 份。
哞哞屋和牛燒肉INDEX
地 址：台北市中正區西寧南路161號2樓
電話：02-2311-2815
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