麵麵控選起來！台灣乾拌麵評比大賽 看評比秒懂怎麼買(下)

聯合新聞網 / 行遍天下
一次看完乾拌麵口感，以下排名不代表名次順序。

【圖／文：行遍天下】

上一篇：麵麵控的天堂！台灣乾拌麵評比大賽 看真實試吃就懂怎麼買(上)

台灣乾拌麵的戰國時代，在上集肯定看得不夠過癮，下集再網羅六間乾拌麵，什麼口味才能吃得好吃得開心，請看以下評比。

7. 曾拌麵-金黃香蒜

嚴選彰化、雲林正宗產地直送的蒜頭與紅蔥頭，以全食物概念經過煸炸、研磨多道工序， 低溫調配成香蒜油蔥醬，保留溫潤感又不會於苦澀，結合手工日曬自然風乾的小Q麵條，細扁麵體飽含醬汁仍保有嚼勁，味道鮮美且彈牙。

價格：1袋4入248元

油蔥香氣濃郁，好像來到家常小吃攤。

8. KiKi-老醋辣麵

採雙醬料設計，傳統手法釀造的老烏醋，搭配醬油、蔥油、乾辣椒、蒜粉、辣椒粉等多樣材料的特調醬油膏，與Q彈有韌性的台南手工日曬麵拌在一起，入口時帶有清爽酸感， 還有又香又麻的辣味充斥其中，為味蕾帶來衝擊。

價格：1袋5入199元

醬料酸香微辣，和滑順麵體超搭。

9. 台酒-酒香拌麵(椒麻)

使用玉山茅台酒開發成佐料包，麵條特別選用不添加防腐劑的傳統日曬刀削寬麵，再搭配上豆瓣與辣椒條配出獨特的椒麻醬，以及提味的洋蔥絲，充分攪拌後，淡淡酒香散發在寬捲麵體之中，綜合麻、辣、清香、風味相當特別。

價格：1箱6袋原價840元，特價756元

酒的料給很足，與椒麻醬組合意外地可以。

10. 老媽拌麵-蔥油開洋

選自宜蘭吉園圃三星蔥與澎湖金鉤蝦兩大地方經典食材，熬煮精煉成鮮甜的獨家拌醬，譜出「山珍」＋「海味」的新鮮組合，和著用手工精製、日光自然曬乾的關廟細麵，撒上青蔥包的切碎鮮蔥，一塊拌開來吃，更增添整體的豐厚滋味。

價格：1袋4入原價228元，特價168元

蔥油超香開胃，配蝦子甜味很驚喜。

11. 詹麵-堅果辣沾麵

研磨杏仁果、白芝麻，加入川菜朝天椒與二荊條製成的椒麻堅果醬，過程中不加一滴水與摻油，混搭清新柴魚醬汁，辣味與鮮感並存，採日式涼麵的沾麵方式品嚐，獨特方型細麵設計讓醬汁容易滲透，入口清香，鮮辣的尾韻微微逸散。

價格：1袋3入原價250元，特價198元

推薦冷熱兩吃，可體驗不同滋味。

12. 賈以食日-燒椒麵

作為醬料靈魂的豆瓣醬融合湖南郫縣豆瓣醬與台灣傳統豆瓣，並加入山奈、丁香、白芷、豆蔻、甘草、桂枝、紫草等十多種中藥材火炒出燒椒獨有的香氣，更提升了鹹與辣融合的味覺層次，中寬版的刀削麵外型波浪起伏更具嚼感。

價格：1袋4入原價288元，特價268元

豆瓣醬的鹹很鮮活，麵很有嚼勁。

更多新奇有趣影音《行遍天下旅遊頻道》

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

果醬 澎湖 玉山
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

亞洲烘焙新勢力 直擊2020世界盃麵包大賽

台灣疫情透明 國際大師鋼琴藝術節順利開幕

網球／小威產後大賽1冠難求 教練：該改變打法

約克維奇澳網8度封王 穿KB外套捧盃懷念布萊恩

相關新聞

台灣啤酒「草莓啤酒」新口味！酸甜微醺草莓啤酒，草莓控快衝全家

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 瘋草莓！臺虎精釀日前推出「草莓調酒系啤酒」大受好評，這回台灣啤酒也跟進推出微醺酸甜滋味的草莓啤酒，不論視覺到味覺都是滿滿的粉紅系，一款超適合女孩的微醺啤酒

西門「哞哞屋」雙和牛、厚牛舌、紅蝦吃到飽888元！身分證有8 再省198，加碼送草莓小火山

台北西門町「哞哞屋和牛燒肉」以浮誇櫻花林造景吸引不少燒肉控朝聖，精緻加上超高CP值燒肉套餐讓吃過的人都豎起大拇指，迎接情人節到來，推出每人只要888元的超親民價位，霸氣給到近80 種選擇，採無限量供應

情人節不孤單！珍煮丹、丹堤都推「買一送一」

情人節單身不孤單，珍煮丹、丹堤咖啡都有情人節飲品買1送1優惠，西雅圖則主打補班日飲品第二杯半價。

2020 愛妳愛你　情人節吃貨絕配

鮮蠔滋味

春酒退訂8成、疫情未明 餐廳喊停業、旅宿業休無薪假

新冠肺炎疫情延燒，餐旅業首當其衝，年節剛過，最大衝擊來自春酒，業者預估，超過8成退訂。星級飯店體質強健尚可推出各種方案因...

日本媽媽超會鋼彈料理！生魚片鋪成紅色彗星夏亞 網讚：三倍美味

一名日本媽媽將鋼彈中所出現的機器人做成料理，忠實呈現了「夏亞專用薩克」和「夏亞專用Z'GOK」兩台機型，引起了廣大粉絲們的關注。

麵麵控選起來！台灣乾拌麵評比大賽 看評比秒懂怎麼買(下)

台灣乾拌麵的戰國時代，在上集肯定看得不夠過癮，下集再網羅六間乾拌麵，什麼口味才能吃得好吃得開心，請看以下評比。

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）引爆口罩荒，隨著疫情快速擴散更產生衛生紙之亂，因先前傳出衛生紙原料紙漿將被轉去製作口罩，衛生紙即將短缺漲價，一時造成民眾大量搶購。不過日前有網友逛全聯時，又發現了繼口罩、酒精、衛生紙後，又有兩項用品被民眾搜刮，畫面公開後，立刻引發熱議。

身分證同時有「2、1、4」三碼 珍煮丹情人節限時3天買一送一

情人節不孤單，知名飲料品牌珍煮丹，推出2/14-2/16連續3天情人節限定優惠，凡是身分證字號（需本人購買）符合「2、1...

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麵麵控的天堂！台灣乾拌麵評比大賽 看真實試吃就懂怎麼買(上)

多樣麵體光速升級，鹹香酸辣拌醬千變萬化，台灣乾拌麵進入戰國時代，選擇性困難的麵麵控別慌，真實試吃評語報你知，一次看遍台灣的伴麵。

咖啡杯蓋就口飲用設計是衛生漏洞？網酸：真的都不用出門了

許多便利商店為了因應政府的減塑政策取消提供吸管，而將杯蓋改成可以直接飲用的設計，但他卻認為一些店員收完銀後就馬上製作飲料，手部沒有經過消毒，不免讓人懷疑是否有衛生問題，因此讓他直呼「此狀況台灣是衛生大缺口」。

熱門新聞

拍照半小時、店裡換襪子！甜點店怒「禁止網美」破千讚

受疫情衝擊？桃園老牌餐廳資遣3分之1員工

係黑金！阿嬤冰箱驚見9年黑色烏魚子 網友驚呼：價值接近百萬

麵麵控選起來！台灣乾拌麵評比大賽 看評比秒懂怎麼買(下)

日本媽媽超會鋼彈料理！生魚片鋪成紅色彗星夏亞 網讚：三倍美味

情人節不孤單！珍煮丹、丹堤都推「買一送一」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。