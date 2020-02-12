麵麵控選起來！台灣乾拌麵評比大賽 看評比秒懂怎麼買(下)

【圖／文：行遍天下】

上一篇：麵麵控的天堂！台灣乾拌麵評比大賽 看真實試吃就懂怎麼買(上)

台灣乾拌麵的戰國時代，在上集肯定看得不夠過癮，下集再網羅六間乾拌麵，什麼口味才能吃得好吃得開心，請看以下評比。

7. 曾拌麵-金黃香蒜

嚴選彰化、雲林正宗產地直送的蒜頭與紅蔥頭，以全食物概念經過煸炸、研磨多道工序， 低溫調配成香蒜油蔥醬，保留溫潤感又不會於苦澀，結合手工日曬自然風乾的小Q麵條，細扁麵體飽含醬汁仍保有嚼勁，味道鮮美且彈牙。

價格：1袋4入248元

油蔥香氣濃郁，好像來到家常小吃攤。

8. KiKi-老醋辣麵

採雙醬料設計，傳統手法釀造的老烏醋，搭配醬油、蔥油、乾辣椒、蒜粉、辣椒粉等多樣材料的特調醬油膏，與Q彈有韌性的台南手工日曬麵拌在一起，入口時帶有清爽酸感， 還有又香又麻的辣味充斥其中，為味蕾帶來衝擊。

價格：1袋5入199元

醬料酸香微辣，和滑順麵體超搭。

9. 台酒-酒香拌麵(椒麻)

使用玉山茅台酒開發成佐料包，麵條特別選用不添加防腐劑的傳統日曬刀削寬麵，再搭配上豆瓣與辣椒條配出獨特的椒麻醬，以及提味的洋蔥絲，充分攪拌後，淡淡酒香散發在寬捲麵體之中，綜合麻、辣、清香、風味相當特別。

價格：1箱6袋原價840元，特價756元

酒的料給很足，與椒麻醬組合意外地可以。

10. 老媽拌麵-蔥油開洋

選自宜蘭吉園圃三星蔥與澎湖金鉤蝦兩大地方經典食材，熬煮精煉成鮮甜的獨家拌醬，譜出「山珍」＋「海味」的新鮮組合，和著用手工精製、日光自然曬乾的關廟細麵，撒上青蔥包的切碎鮮蔥，一塊拌開來吃，更增添整體的豐厚滋味。

價格：1袋4入原價228元，特價168元

蔥油超香開胃，配蝦子甜味很驚喜。

11. 詹麵-堅果辣沾麵

研磨杏仁果、白芝麻，加入川菜朝天椒與二荊條製成的椒麻堅果醬，過程中不加一滴水與摻油，混搭清新柴魚醬汁，辣味與鮮感並存，採日式涼麵的沾麵方式品嚐，獨特方型細麵設計讓醬汁容易滲透，入口清香，鮮辣的尾韻微微逸散。

價格：1袋3入原價250元，特價198元

推薦冷熱兩吃，可體驗不同滋味。

12. 賈以食日-燒椒麵

作為醬料靈魂的豆瓣醬融合湖南郫縣豆瓣醬與台灣傳統豆瓣，並加入山奈、丁香、白芷、豆蔻、甘草、桂枝、紫草等十多種中藥材火炒出燒椒獨有的香氣，更提升了鹹與辣融合的味覺層次，中寬版的刀削麵外型波浪起伏更具嚼感。

價格：1袋4入原價288元，特價268元

豆瓣醬的鹹很鮮活，麵很有嚼勁。

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