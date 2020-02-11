麵麵控的天堂！台灣乾拌麵評比大賽 看真實試吃就懂怎麼買(上)
【圖／文：行遍天下】
多樣麵體光速升級，鹹香酸辣拌醬千變萬化，台灣乾拌麵進入戰國時代，選擇性困難的麵麵控別慌，真實試吃評語報你知，一次看遍台灣的拌麵。
1.太和殿-麻辣拌麵
特調麻辣醬扮演靈魂角色，含有辣椒、花椒、豆瓣醬成分，混合桂皮、孜然、甘草、白豆蔻等多種中草藥搭配麻辣香油與特調醬汁，連帶大份量純手工寬麵一同拌食，麻、辣、嗆、鮮多重滋味交疊，香氣與風味俱足，口感層次分明細緻。
價格：1袋4入260元
2.Suiooh水哦 千拌麵-黑麻油麵線
精選雲林在地小農以無農藥契作種植的天然老薑，搓成泥狀後以低溫熬煮，讓香氣完整封存，搭配用繁複傳統工法所焙製的的初榨黑麻油，經過九道碾壓與低鹽分等製作程序的的非基改手工麵線，滋味溫潤不躁舌，亦不會搶走麵體本身Q彈度。
價格：1袋3入168元
3.大師兄銷魂麵鋪-大師兄銷魂拌麵(粗麵)
精選辣椒、蔬果、豆瓣與多種天然中藥材，無添加細火熬煮翻炒十數小時，萃取成滴滴精華的手工辣油，附加的醬料與醋更畫龍點睛，拌入非基因改造麵粉製造的麵體，粗麵Q彈感十足，細麵纖細柔韌，均勻吸滿辣油，充盈中藥材香氣，滋味豐富爽口。
價格：1袋6入原價480元，特價399元
4. 金博家-蔥蔥回魂麵(乾拌麵)
烏醋佐醬油拌炒豆瓣醬調製的黑醬，大紅袍花椒粒、紅蔥油、辣椒爆香的紅醬，與充滿勁道的的手摺關廟細麵拌勻融合，色香味濃，呈現麻辣好勁道，再用高海拔產地美味新鮮大蔥為拌麵提味，遇醬軟化後發出的蔥香味，讓人越吃越涮嘴。
價格：1袋4入250元
5. 阿舍食堂-外省乾麵(原味)
醬料以古法熬製的醬油跟香麻油為主體，香麻油中又摻有大豆油與芝麻油，味覺香氣層次更多元，裹上麥心粉製成的中等寬度麵條，未經油炸少了油膩感，微彎麵條也讓醬汁更容易吸附，口味雖重但不死鹹，若隱若現的回甘清甜。
價格：1袋5入99元
6. Ambi-小情人麵(曖昧沙茶)
用甜菜根、紅蘿蔔、菠菜、蝶豆花、紫高麗五種蔬果原料，打成泥後加入麵粉，手工製作出寬版彩色麵條，天然色澤極具視覺美感，麵體厚實咬勁足，拌入鮮製調配的沙茶醬與呈細顆粒狀的蒜酥，在舌尖形成多層次韻味。
價格：1袋4入原價398元，特價298元
接下篇：麵麵控選起來！台灣乾拌麵評比大賽 看評比秒懂怎麼買(下)
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