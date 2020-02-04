幾歲生日送幾隻炸雞翅！餐廳慶週年，加碼推「學生飲料喝到飽、滿額送鳥籠雞」
2月生日的炸雞控出發了！千葉餐飲另一個創意義式美食餐廳「陽光皇后SUNNY QUEEN」為了歡慶高雄店滿週年，推出超狂四大好康活動，邀請壽星雞翅免費吃到撐，壽星幾歲生日送幾隻現炸脆雞翅，快約爸爸媽媽、阿公阿嬤一起吃起來！
「陽光皇后SUNNY QUEEN」從馬來西亞紅回台灣，擁有馬來西亞、台灣嘉義、台灣草衙道，共3家門店，獨門「熱舞王妃」烤全雞，似雲端漫步舒芙蕾甜點、義式手作料理等，征服老饕味蕾。
這回慶祝高雄店滿週年，推出四大好康活動，讓2月壽星免費吃現炸脆雞翅，且幾歲生日就送幾隻雞翅；此外，為了回饋學生族，平日持學生證用餐，可享免費飲料無限暢飲；另外，必點人氣招牌甜點雲朵舒芙蕾推下午2時至4時買一送一的活動，單次消費滿2000元，還送招牌「熱舞王妃烤全雞」招待券！
活動注意事項
壽星好康活動：當月壽星一位限用一次、每店每天限10組壽星、每位消費需有低消158元
學生好康：一張學生證搭配一份主餐
午茶好康：舒芙蕾免費優惠以最低價為主
消費滿2000元贈送烤雞券：烤雞限內用不能外帶 、烤雞不算低消
陽光皇后SUNNY QUEEN
嘉義新民店
電話：05-2830309
地址：嘉義市新民路755號
高雄草衙道
電話：07-7966808
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
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