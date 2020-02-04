好市多人氣烤雞「火氣大」？暗黑料理當選　網笑翻：正統烏骨雞

美式賣場好市多的烤雞只需要新台幣299元，就能買到8入烤雞大腿，價格親民且份量大的CP值，深受會員們青睞。不過近日有人購入一袋8隻烤雞大腿後，分享偏燒焦的內容物，幽默形容雞腿「火氣大」，引起網友熱烈討論。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

好市多會員最近在嘉義店購買烤雞後，在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」社團發文，附上黑色的烤雞腿，笑稱：「感覺今天火氣大了些」。貼文一出，網友笑翻：「好像火氣不只大了一些哦」、「碳化雞腿」、「恭喜買到暗黑料理」、「忍不住笑了，買不到口罩，也用不著拿雞出氣啊」。

也有大部分人KUSO安慰原PO：「這是烏骨雞請放心食用」、「正統烏骨雞」、「賺到了！用買烤雞的錢，買到火雞」。

而這篇文，也吸引了偏好高焦度的愛好者留言：「我都專挑焦黑的買，不過這已經是炭了吧？」、「這種超好吃，我專挑這種買，各有所好吧」。也有人直呼太扯，認為賣場應加強品質管理，「真的很誇張，今天去挑選也都是黑炭的」、「我在內湖店買的也烤很黑，有點苦」，「我那晚也在嘉義店，看到最後五袋腿都是巧克力口味，所以就沒拿了」。

好市多會員買到焦黑的烤雞腿。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

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