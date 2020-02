圖/Yummy the PHAKCHI官網 分享 facebook 提到香菜,人們的反應很「兩極」,有些人極度反感,也有人情有獨鍾。日本公司「Yummy the PHAKCHI」在芫荽(或稱:香菜)看見商機,過去曾推出讓大眾又愛又恨的夢幻逸品「芫荽醬油」,這回迎來香氣更強勁的「300% 增量香菜醬油」,讓香菜控大呼過癮! 圖/Yummy the PHAKCHI官網 分享 facebook

日本老字號品牌「旭醬油釀造場」去年五月推出綠瓶身搭配白色包裝的「芫荽醬油」引起搶購風潮,讓香菜控不論搭配餃子、刺身、火鍋調味都別有一番風味,這回推出升級版「300% 增量香菜醬油」(售價680日圓/約新台幣190元),將瓶身包裝換上更貼近香菜的深綠色,光是視覺就比上一代更能感受到香菜的香氣。

官方同步在部落格分享「300% 增量香菜醬油」的料理方式,淋在荷包蛋上頭、作為提升便當的風味,或是搭配豆腐也非常合適。「旭醬油釀造場」同步推出周邊禮盒,內含有第一代香菜醬油與300% 增量香菜醬油,還有品牌帆布袋一只(售價2500日圓/約新台幣696元)。「300% 增量香菜醬油」已於品牌官網上販售,喜歡香菜的吃貨別錯過這款香菜味更為強勁的夢幻逸品!