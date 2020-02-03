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「單身吃牛排」5折！飯店2日限定「單身優惠」還有多人6折、氣泡酒無限暢飲

2020-02-03 13:02聯合新聞網 陳信儒

圖／中山逸林酒店
圖／中山逸林酒店
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單身不寂寞！台北中山希爾頓逸林酒店的「麗（Alley）」餐廳迎接西洋情人節，推出情人節套餐，每位2,380元加10%服務費，雙人浪漫晚餐八折，多人用餐最低六折，更鼓勵單身者犒賞自己，單身一人用餐直接祭出五折優惠，再送氣泡酒無限暢飲。

圖／中山逸林酒店
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Alley麗餐廳主廚Marco以他擅長的中西混搭創意料理，設計情人節專屬套餐，碰撞出愛的火花，以熟成鴨胸開啟味蕾序曲，有別於一般做法，改以雪裡紅、山蘿蔔葉方式呈現出中西混搭風味；熱前菜以充滿口感的土雞肉搭配紅蔥頭燉飯佐魚子醬加香菜苗，顛覆一般人對食材搭配的想像。主餐則選擇美國頂級菲力牛排搭配羽衣甘藍，並使用豆酥做點綴，有意想不到的風味。

Alley麗餐廳情人節套餐在2月14日、15日兩天晚餐時段供應，套餐每位2,380元起，並推出「逸起歡度情人節」優惠，不管是單身的朋友在情人節犒賞自己、閨蜜們想一起Double Dating或三五好友舉辦單身萬歲派對，都可以享有優惠，雙人用餐享8折優惠、三人75折、四人7折、五人65折、六人以上6折優惠，若是單人前往用餐可享5折優惠，大肆顛覆情人節只能兩個人過的刻板印象。

到場享用情人節套餐的客人，每位隨餐贈送1杯氣泡酒，當日用餐完畢更可憑發票到1樓 La Salle森酒吧享受氣泡酒無限暢飲。

圖／中山逸林酒店
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情人節酒吧美國牛排酒店

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