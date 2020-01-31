好市多「雪寶」萌翻！單價五百有得找 網失心瘋：本看家電卻抱回一隻

好市多每出新品都會掀起網友搶購潮，「巨大倉鼠」曾掀起網友搶購潮，這次賣場又默默推出了超萌玩偶，主角竟是迪士尼動畫《冰雪奇緣》中最搶眼的存在「雪寶」！有會員就在網上分享，原本只是去看家電器，結果卻被雪寶萌翻，反而抱了一隻回家了，引起網友熱議。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

網友近日在「Costco好市多商品經驗老實說」上發文，表示原本只是去看洗衣機，結果最後目標物品沒買成，反而買了雪寶回家。貼文一出，許多感同身受深受表示：「千萬不要亂看，直搗要買的櫃位，挑完結帳回家哈哈」，也有網友安慰：「幸好不是看雪寶，卻買了洗衣機哈哈」。

而可愛的模樣自然引起大批網友直呼超可愛，紛紛詢問價格，並留言：「真的很可愛！我家孩子還說想買」、「我也想帶雪寶回家」、「明明是要買牛奶而已，卻買了雪寶和麋鹿」、「看到大娃娃坐在結帳檯上都覺得可愛」。

雪寶售價新台幣479元，有網友認為「好大一隻雪寶，還以為小小一隻」，有人也提及昨天（1/30）去買的時候只剩下兩隻。看來繼倉鼠玩偶後，換成雪寶成為好市多熱門玩偶單品了。而且，最近應景的冷天似乎更適合雪寶生活了呢！

有其他入手的會員發圖，表示雪寶和麋鹿身高不足，所以要坐上安全座椅，萌翻不少網友。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

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