開工優惠不停歇！麥當勞大薯「買一送一」 全新「開春獨享優惠券」大省特省35天

大年初六雖然是開工日，但許多業者都紛紛祭出特別活動，撫慰上班族的心情。除了有一系列的咖啡好康，速食業巨頭之一「麥當勞」也推出開工限定優惠，1/31起更加碼持續35天的優惠活動，讓麥粉們年後能大省特省。

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麥當勞1/30推出開工日買一送一好康，透過手機APP隨機發放優惠券給大家，麥粉們可以抽取包括大薯、勁辣鷄腿堡、四塊麥克鷄塊買一送一，以及購買金迎招財系列套餐時贈送麥脆鷄腿一塊的優惠。

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過了開工日也不擔心，1/31起至3/5為止，麥當勞釋出長達35天的「開春獨享優惠券」，只要在門市出示優惠券紙本或手機畫面，即可享有特定品項買一送一優惠，如高人氣的薯餅、大薯、大杯飲料、冰炫風等品項。但要特別注意，薯餅供應時間為早上10:30前，大薯在早上10點半後才開始供應，而飲料及冰旋風限為同口味、同品項之商品。

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雖然農曆春節前，麥當勞就曾掀起漲價風，但1/31登場的特別活動還安排了多種優惠組合回饋，像是「輕鬆三拼$80起」、「分享盒買就送」、「雙堡雙享$199起」、「活力早餐優惠」、｢超爽大餐$100起｣等。這些優惠券到麥當勞官網都能列印，每次限用一張，今天衝完開工優惠，就能馬上銜接各種好康，麥粉們千萬別錯過囉！

台灣麥當勞新春限定「金迎招財薯來堡」（牛／鷄）。 圖／台灣麥當勞提供 分享 facebook

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