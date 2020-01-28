好市多半熟麵包又有新吃法！「青蔥」化身古早味法式麵包　網暴動求作法

好市多半熟麵包又多了一個新分身啦！有會員在網上分享，將半熟麵包加工製成的「蔥蒜法式麵包」，全新組合讓不少網友都躍躍欲試，紛紛留言希望分享作法。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社團發文，驚歎鹽味青蔥搭配半熟麵包的美味。貼文一出，古早味的法式麵包立馬引起熱烈討論、求作法。原PO分享，在烤之前，將適量的青蔥、大蒜、胡椒鹽、橄欖油及蛋攪拌均勻後，平鋪於麵包上，再放入水波爐以200度烤15分鐘即可。

也有不少人好奇青蔥的前置處理，除了有人協助貼上一般蔥花麵包製法的影片連結，另一名網友也有自己的一套作法：「青葱瀝乾水份後切末、加少許鹽和麵粉，就不會亂掉下來」，更表示可以淋一點油在葱末上，稍微拌勻後再放上麵包。有網友推薦其他組合：「青蔥搭配沙茶也很好吃」，還有網友笑言：「這樣青蔥會不會又缺貨哈哈」。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

網友自製蔥蒜法式麵包

（1）放進水波爐前，將以下材料拌勻鋪上麵包表面：

青蔥適量、大蒜適量、Costco蒜味胡椒鹽適量、橄欖油少許、雞蛋1顆

（2）水波爐200度，烘烤15分鐘

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