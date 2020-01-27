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超佛銅板美食！彰化這家「排骨飯」跟手掌一樣大 神價50元在地人都推爆

2020-01-27 17:15聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

彰化員林有三間連在一起的熱門美食店，統稱「夢幻三家」，各家生意都很好，深受在地人愛戴，更吸引極多旅客朝聖！店內最狂莫過於排骨飯，凡吃過的人都會被份量超大的本尊驚艷，加上佛心價50元，銅板美食實至名歸。

圖／IG@eatha.foodie授權
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並存的「夢幻三家」位於員林火車站附近，分別有元老店「員林小吃店」、「大眾麵食館」、「熱呼呼」，是當地傳承三代的小吃店，平日生意都很好。

其中備受網友喜愛的排骨飯，只需要超低價50元，在三家都能吃到！除了有跟手掌一樣的大、外皮酥脆的炸排骨，也搭配了青菜、滷蛋等配料，飯還會淋上肉燥。若再自己加上辣椒醬，絕對是員林人的美好回憶。

圖／IG@eatha.foodie授權
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除了厚度有誠意的排骨飯，不少人也會衝著員林小吃店的「巨魯」而去，至今都只需要35元就能吃到超大碗的滷肉飯；其他兩家也有主打爌肉飯、排骨麵等，是彰化員林高人氣的美食店！如果在彰化卻錯過這三家的話也太可惜啦，快去試試最喜歡哪一家吧！

圖／擷取自 「夢幻三家元老-員林小吃店」FB
圖／擷取自 「夢幻三家元老-員林小吃店」FB
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夢幻三家-員林小吃店

地址：彰化縣員林市中山路二段33號

時間：10:00-20:00

電話：04-833-7816

夢幻三家-大眾麵食館

地址：彰化縣員林市中山路二段35號

時間：10:00-20:00

電話：04-832-9787

夢幻三家-張記熱呼呼麵館（原熱乎乎）

地址： 彰化縣員林鎮新興街81號（新地址）

時間：10:00-20:00

電話：04-832-5548

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