好市多乳酪條煮法？網神回十八般廚藝　各種超狂吃法、小吃零食或正餐樣樣可

美式賣場好市多販售的食品份量大，若保存期限不夠長或沒有烹調頭緒，可能會有人不知如何快速處理。近日就有網友求助，詢問版友如何消化原味乾酪條，吸引許多網友熱情推薦一系列吃法，不論是正餐、零食、小吃都能辦到！

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

會員在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」社團發文，表示購入的Frigo原味乾酪條數量太多，但保存期限將近希望請大家分享吃法，馬上就有大批人各自推薦，讓原PO瞬間成為食譜富翁。

最簡單的吃法就是當零食直接吃，但許多網友也建議能炒蛋、裹粉變成炸起司條，或變成氣炸起司肉捲，不論賣相、口感都很好。也有許多人按個人口味分享吃法：「可以考慮巧達起司濃湯」、「我靠起司牛奶鍋消化完的」、「加泡麵超級對味！尤其是螃蟹拉麵」。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

若想吃一般小吃鹹食，只要夾麵包一起烤，就能輕鬆吃到平常披薩的芝心。還有很多人都推薦，夾在蛋餅或包蔥抓餅，或夾在半熟麵包內氣炸，也能讓美味升級。而切片放入沙拉，再加入醬料也為一種輕食選項。

另外也有網友提醒，可以選擇部分冷凍，就不用在期限內馬上吃完。簡單一包起司條也能綜合這麼多種吃法，看來晚上也要來挑幾種來試試了！

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