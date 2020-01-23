親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

共機遠海長航訓練挑釁空防 國防部：嚴密掌握

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

全台最豪華威秀Mucrown影廳公開！頭等艙奢華座椅、頂級餐點太美味

2020-01-23 14:50聯合新聞網 記者顏甫珉／即時報導

許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
分享
由威秀影城打造的MUVIE CINEMAS影城，正式在遠百信義A13開幕登場，其中特別打造Mucrown頂級VVIP影廳，被譽為全台灣最豪華的電影院，內裝也正式公開。

MUVIE CINEMAS裡面，有6間一般廳，全票360元起，還有一個TITAN巨幕影廳，票價380元起，最受矚目的奢華Mucrown影廳，裡面只有47個座位，票價也是奢華，720元起。

許瑋甯（左）體驗Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
許瑋甯（左）體驗Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
分享
Mucrown影城的休憩大廳。圖／摘自威秀影城粉絲團
Mucrown影城的休憩大廳。圖／摘自威秀影城粉絲團
分享

特別打造的Mucrown影廳，位於遠百信義10樓，從一步入「獨立出入口」就能感受到私密奢華，還有專屬購票櫃台、休憩大廳，天鵝絨座椅與低調的顏色，讓私密感加強。

威秀影城打造頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
威秀影城打造頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
分享

影廳內更是狂，全部都是比照飛機上頭等艙的座椅，以兩人為一組包廂，採用頂級皮革手工打造的座椅，縫有菱格紋，座位寬敞不用說，甚至可以斜躺130度，雙腳都能完全伸直，且每個座位都有間隔板，不用擔心隱私性，而且前後座位不會受到他人影響。

許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
分享
Mucrown影城內的頂級座椅。圖／摘自威秀影城粉絲團
Mucrown影城內的頂級座椅。圖／摘自威秀影城粉絲團
分享

座位上還有更多小細節，包括有無線充電、插座與USB充電，還有小燈光，甚至還有服務鈴，看電影到一半可以隨時招喚服務人員，另外據曾經體驗過的網友表示，因為座位間隔板很高，看電影用手機也不會干擾到別人。

影廳內還有MUZEO私廚，找來曾在米其林餐廳工作過的主廚操刀，把台灣當令食材重新演譯成Fine-dining，餐飲另外售價，從240～800元不等，另外還提供調酒服務，要讓觀眾感受到滿滿的頂級享受。

Mucrown影廳內的MUZEO私廚，有專業主廚操刀。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
Mucrown影廳內的MUZEO私廚，有專業主廚操刀。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團
分享
Mucrown影城內的MUZEO私廚，提供主廚製作餐點。圖／摘自威秀影城粉絲團
Mucrown影城內的MUZEO私廚，提供主廚製作餐點。圖／摘自威秀影城粉絲團
分享

米其林遠百信義A13

相關新聞

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

新鮮人免愁！2020「小資族最佳年節伴手禮」米奇造型曲奇、鈔票蛋糕禮盒500元有找

2020-01-23 11:30

哪些縣市的食物最容易踩雷？這個榜單讓網友想大喊不可能！

2020-01-23 09:02

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

吃不到招牌炸雞了！「德客士」大直att店　1／31熄燈

2020-01-21 18:12

又一間！東區「飯BAR mini」熄燈 澄清：不是商圈沒落

2020-01-21 17:38

85度C聯名泡泡先生 摺疊傘、雙層玻璃杯1/23粉嫩開賣

2020-01-21 13:53

便宜「鼠」了！ SUBWAY6吋潛艇堡+餅乾+飲料只要188

2020-01-21 13:10

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

金幣巧克力年節熱賣的原因在哪？ 網：吃回憶、當裝飾品

2020-01-20 17:16

獨／東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

抗憂鬱就靠它！5個讓人遠離「憂鬱情緒」的超強食物　起司、巧克力都上榜

2020-01-20 07:02

驚人！迪化街23顆牛軋糖賣1100元　商業處：將調查標價

2020-01-19 23:54

迪化街23顆牛軋糖要價1100元　網大驚：裡面有金箔？

2020-01-19 23:40

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

星巴克首次與藝人合作！BTS防彈少年團X星巴克　聯名推出「我紫愛你」系列商品

2020-01-19 16:03

「煮 」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2020-01-18 10:43

3星傳奇不再 法已故廚神旗下餐廳遭米其林降級

2020-01-17 21:25

開運魚壽司免費試吃！「孤獨的美食家」加持 日本JFOODO華山「快閃料亭」限時開吃

2020-01-17 12:39

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣麥當勞要上架了！Kitty粉開賣日期快筆記

2020-01-17 12:05

美國超夯起司蛋糕！全聯最新獨家販售「Cheesecake Factory」甜點 3種口味全台限量

2020-01-17 10:32

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

人氣蛋糕「Tasweet手作燒菓子」3月熄燈　粉絲：捨不得

2020-01-16 13:32

下午茶夢幻新組合！7-11蜜蜂工坊首推Hello Kitty包裝「抹茶拿鐵」 新品優惠第2件6折

2020-01-16 12:50

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

2020-01-15 21:35

故宮開賣「最貴泡麵」！聯手滿漢御品「龍藏經」限定版開賣每碗248元，還超限量

2020-01-15 17:30

好市多半熟麵包變暗黑料理？ 自嘲「巨大深焙咖啡豆」 網笑翻：這下全熟了

2020-01-15 13:44

什麼！味精也能搭捷運？「味王味精」悠遊卡有濃濃古早味，限量開賣

2020-01-14 20:57

全試過才算麥粉！麥當勞6大「隱藏版創意吃法」 竟吃得到韓式炸雞、義式冰淇淋

2020-01-14 16:32

開吃！ 肯德基超狂新品「紐奧良咔滋鷄皮」限時開賣

2020-01-14 07:49

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

草莓季話題商品 好市多299日式草莓大福再度現身

2020-01-13 17:29

哆啦A夢控尖叫找代購啦！泰國7-11推超萌水桶包　買指定商品可加價帶走

2020-01-13 16:07

網友超興奮！「灣仔碼頭」水餃終於重返台灣　在量販店搶先首賣還特價

2020-01-13 14:25

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

2020-01-13 10:47

選舉落幕，快到復古戲院酒吧喝一杯！津津蘆筍汁、彈珠汽水「創意調酒」勾起兒時回憶

2020-01-12 18:24
看更多

熱門文章

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-17 09:18

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

美國超夯起司蛋糕！全聯最新獨家販售「Cheesecake Factory」甜點 3種口味全台限量

2020-01-17 10:32

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣麥當勞要上架了！Kitty粉開賣日期快筆記

2020-01-17 12:05

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 11:45

麻古茶坊「芝芝草莓果粒」新口味！每一口都有大塊草莓，17家門市搶先上市

2020-01-16 17:35

天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

2020-01-16 14:25

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

迪化街23顆牛軋糖要價1100元　網大驚：裡面有金箔？

2020-01-19 23:40

「煮 」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2020-01-18 10:43

驚人！迪化街23顆牛軋糖賣1100元　商業處：將調查標價

2020-01-19 23:54

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

星巴克首次與藝人合作！BTS防彈少年團X星巴克　聯名推出「我紫愛你」系列商品

2020-01-19 16:03

50元內吃日式好料？2大銅板價壽司名店 大排長龍超人氣

2020-01-17 20:26

他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

2020-01-20 10:18

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

2020-01-15 21:35

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費

2020-01-21 13:09

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

全台8間「古蹟風格」星巴克　在老建築中品咖啡香，必逛「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

「穿紅衣」迎新年！ 星巴克「第二杯半價」優惠限定３天

2020-01-20 11:17

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:45

奶油白+時尚灰！ 星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

2020年第一波「星巴克買一送一」來了！星巴克「全品項買一送一」限時2天快筆記

2020-01-06 12:27

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-14 10:10

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

2020-01-14 17:35

星巴克新春最「紅」促銷！鼠年除夕前連3天第二杯半價優惠

2020-01-14 11:44

獨／東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

八方雲集也賣「未來肉」！新蔬食鍋貼「銅板價」搶先嘗

2020-01-14 00:59

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

2020-01-17 12:40

好市多半熟麵包變暗黑料理？ 自嘲「巨大深焙咖啡豆」 網笑翻：這下全熟了

2020-01-15 13:44

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

遠東挺小農 主廚用在地食材示範4道獨門年菜

2020-01-17 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top