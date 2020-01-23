全台最豪華威秀Mucrown影廳公開！頭等艙奢華座椅、頂級餐點太美味

許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團 分享 facebook 由威秀影城打造的MUVIE CINEMAS影城，正式在遠百信義A13開幕登場，其中特別打造Mucrown頂級VVIP影廳，被譽為全台灣最豪華的電影院，內裝也正式公開。

MUVIE CINEMAS裡面，有6間一般廳，全票360元起，還有一個TITAN巨幕影廳，票價380元起，最受矚目的奢華Mucrown影廳，裡面只有47個座位，票價也是奢華，720元起。

許瑋甯（左）體驗Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團 分享 facebook Mucrown影城的休憩大廳。圖／摘自威秀影城粉絲團 分享 facebook

特別打造的Mucrown影廳，位於遠百信義10樓，從一步入「獨立出入口」就能感受到私密奢華，還有專屬購票櫃台、休憩大廳，天鵝絨座椅與低調的顏色，讓私密感加強。

威秀影城打造頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團 分享 facebook

影廳內更是狂，全部都是比照飛機上頭等艙的座椅，以兩人為一組包廂，採用頂級皮革手工打造的座椅，縫有菱格紋，座位寬敞不用說，甚至可以斜躺130度，雙腳都能完全伸直，且每個座位都有間隔板，不用擔心隱私性，而且前後座位不會受到他人影響。

許瑋甯體驗頂級Mucrown影廳。圖／摘自威秀影城臉書粉絲團 分享 facebook Mucrown影城內的頂級座椅。圖／摘自威秀影城粉絲團 分享 facebook

座位上還有更多小細節，包括有無線充電、插座與USB充電，還有小燈光，甚至還有服務鈴，看電影到一半可以隨時招喚服務人員，另外據曾經體驗過的網友表示，因為座位間隔板很高，看電影用手機也不會干擾到別人。

影廳內還有MUZEO私廚，找來曾在米其林餐廳工作過的主廚操刀，把台灣當令食材重新演譯成Fine-dining，餐飲另外售價，從240～800元不等，另外還提供調酒服務，要讓觀眾感受到滿滿的頂級享受。