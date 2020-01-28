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全搶到也太潮！2019好市多爆紅食品TOP3　搶手夯品你吃過幾種？

2020-01-28 14:05聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

網路溫度計前陣子發佈2019十大爆紅夯品，其中美式賣場好市多的「芋頭奶油酥」，就是除了東南亞水果山竹以外，最熱門的食品！今天就為大家順勢介紹，去年的好市多話題商品吧！

好市多「芋頭奶油酥」1盒15個售價299元。圖/擷自臉書社團「Costco好市多...
好市多「芋頭奶油酥」1盒15個售價299元。圖/擷自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
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TOP1：好市多的「芋頭奶油酥」

美式賣場好市多推出的不少商品都引起民眾瘋搶，而繼過去厚奶茶、草莓千層蛋糕等熱潮，去年期間限定的「芋頭奶油酥」也因內陷飽滿、價格物超所值，成了芋頭控們必敗美食。這款主打使用法國進口原料、台中大甲芋頭，備受網友熱捧，可惜３月份因傳出塑膠片風波，當時已全數下架，希望未來食品把關後今年還有機會再度回歸啊!

芋頭奶油酥一推出造成民眾搶購。圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說
芋頭奶油酥一推出造成民眾搶購。圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說
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TOP2：半熟麵包

十年前曾經上架的「迷你半熟麵包」，去年重新販售後，爆發的搶購熱潮延燒至今。口碑雖然兩極，仍不斷有會員分享料理方法，或哀嚎買不到產品，話題熱度一直高居不下，不入榜絕對不行啊！

單調的半熟麵包，變身成應景年菜。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
單調的半熟麵包，變身成應景年菜。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
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TOP3：DJ＆A 甜辣厚切馬鈴薯條

除了麵包區，好市多的零食區也有不少爆熱商品！這款去年爆紅的甜辣厚切馬鈴薯條，神似快餐店的厚切薯塊，吃過的人都認為馬鈴薯香氣濃郁、口感非常酥脆，追劇吃一吃，一包就沒啦!近期也有部分人掀起回購潮，如果去年沒買到，今年還有機會嘗鮮！

網友狂推「DJ&A 甜辣厚切馬鈴薯條」酸甜好滋味。圖/取自好市多線上購物
網友狂推「DJ&A 甜辣厚切馬鈴薯條」酸甜好滋味。圖/取自好市多線上購物
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還有哪些是你心目中的超夯商品嗎？好市多每每推出新品就被秒殺，今年也可以好好期待有什麼值得衝一波的食品啦!

延伸閱讀：

吃好市多「原味瑪德蓮」一試成主顧！苦尋多月卻發現不再進貨，網哭：想加入聯署

好市多人氣商品半熟麵包未退燒？ 網哀嚎：台中店沒看過、應限購！

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