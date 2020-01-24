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年頭好運集一波！10大春節好運必吃大盤點 初一吃水餃、初七喝粥開運？

2020-01-24 09:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

年節即將來臨，過年其實與傳統習俗息息相關，其中吃就是一大學問！畢竟吃對了，仿佛為今天帶來了好的開始，未來都有好事發生。按照華人年節習俗，今天特別整理了10種吃了可以添好運的食物，非常熟悉且易取得，如果想要為自己鋪一條好運之路，那就準備一個個吃起來囉！

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1.春捲

立春要吃春捲屬於華人文化的延伸，與餃子有異曲同工之妙。一般會用春捲皮將內餡裹成長方狀，再將之炸成金黃色，剛好外形與金條相似，也象徵好運和財富。

圖／Flickr
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2.水餃

許多人都會選擇在初一時享用，屬於年節必吃的吉祥物之一，因水餃外型類似元寶，因此有能招財進寶的寓意。

圖／ingimage
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3.年糕

年糕代表步步高升，加上切成方形的年糕，黃色年糕與白色年糕分別與黃金、白銀類似，因此有新年發財的寓意。

4.橘子

拜年必備！新年一定會吃到的水果，有大吉大利的好意頭，仿佛給人帶來財富。

圖／Flickr
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5.鳳梨

新年最熱門的伴手禮莫過於鳳梨酥，因為鳳梨的台語諧音，正好是「旺來」，讓人吃了也可以新年好運旺旺來。

圖／Flickr
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6.及第粥

古代民間習俗中，有人會吃狀元及第粥求好運，延伸至今就是在大年初七時，選擇年頭吃粥來開運。

7.魚

魚是農曆春節每家餐桌上不可缺少的重要角色，象徵「年年有餘(魚)」，所以是新年唯一不能吃完的食物。

圖／Flickr
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8.雞

雞的料理非常普遍，而在春節其實也有特別的寓意。有的家庭會熬煮有雞腳的雞湯，祈求新的一年平安，而雞腳則有「抓」財之意。

圖／Flickr
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9.長年菜

「長年菜」象徵長壽，但南北部的長年菜卻不同，南部採用帶根菠菜，吃時不能咬斷；北部使用芥菜，因為煮不爛所以需要整葉食用。如果不喜歡芥菜的味道，其實過年也可以吃符合大眾口味的萵苣，因為別名生菜，有「生財」諧音，還能填財運呢！

10.蘿蔔

蘿蔔又名菜頭，一樣有「好彩頭」的諧音。

不論能不能如民間習俗一樣，吃了真的能添好運增財運，吃得開心最重要！趕快看看家裡有沒有這些吃了會為你帶來好運的食物吧！

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