新鮮人免愁！2020「小資族最佳年節伴手禮」米奇造型曲奇、鈔票蛋糕禮盒500元有找

每逢佳節必送禮，而初次參與這項傳統的社會新鮮人，免不了會經歷傷腦筋的過程，到底該從何下手選購過年伴手禮呢？今天就特別為小資族，精心挑選了人氣伴手禮，讓你送禮應節又體面！

BAC與迪士尼合作推出「米奇手工曲奇餅乾」。圖／BAC授權 分享 facebook

BAC迪士尼造型手工曲奇禮盒：420元/盒

「2020非你莫鼠」包裝的手工餅乾，每盒15入。圖／BAC授權 分享 facebook

鼠年當道，超夯的迪士尼米奇當然成了新年最應景的風雲人物！而全台唯一獲得迪士尼授權的蛋糕品牌BLACK As Chocolate(BAC)，也推出了「米奇手工曲奇餅乾」禮盒，兩款春節限定包裝「2020非你莫鼠」、「金年鼠於妮」，內部搭配可愛的米奇造型，楓糖堅果口味也是老少咸宜，用來送禮萌翻全場！

老食說鈔票蛋糕禮盒：168元/入

圖／取自老食說官網 分享 facebook

最潮伴手禮無誤！十萬鈔票外盒的鈔票蛋糕禮盒，不只有財源滾滾的祝福意義，內裝口感鬆軟的蜂蜜蛋糕，開啟甜蜜的一年！

紅豆食府團圓伴手禮3盒組：375元/組

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紅豆食府美食甜品禮盒非常搶手，年前已有不少組合都完售，最精緻的3盒組含棗泥核桃糕、娃娃酥心糖、開心果，都是家人會喜愛的小零嘴，十分適合作為伴手禮！

快車肉乾杏仁香脆肉紙禮盒：220元/盒

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如果想要經典不敗的送禮好夥伴，快車肉乾絕對是好選擇。杏仁香脆肉紙禮盒為店內暢選第一名，若想搭配肉乾，也可以選擇經典中禮盒！春節返鄉若在微風北車，正好可以去晃晃喜歡什麼組合呢！

一口烏魚子年節伴手禮盒：479元/盒

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如果想要送年節高級禮盒，這款包裝就十分大方，而且20片裝500元有得找，還越吃越涮嘴！

如果已經買了也可以筆記下來，小資族未來送禮都不用愁啦！

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