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開運魚壽司免費試吃！「孤獨的美食家」加持 日本JFOODO華山「快閃料亭」限時開吃

2020-01-17 12:39聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

壽司控好康號外！華山近日新增設了一家「快閃料亭」，即日起到1/19為止，都能免費試吃3大日本開運生魚片壽司！人氣日劇《孤獨的美食家》的吃貨主演松重豐，16日也特別來台擔任推廣大使，看來絕對是品質保證的好康無誤！

日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開...
日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開運生魚片壽司。圖／JFOODO提供
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吃貨演員松重豐搶先試吃，演繹如何用陶醉表情詮釋一口入魂的極致美味。圖／JFOOD...
吃貨演員松重豐搶先試吃，演繹如何用陶醉表情詮釋一口入魂的極致美味。圖／JFOODO提供
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為了在台推廣帆立貝、鯛魚、鰤魚三款「日本開運魚」，日本食品的專業機構JFOODO特別來台，在台北華山1914文創園區樹前草地，開設「快閃料亭」，免費限量供應3款日本開運魚製成的壽司。

這三種魚種各自代表著不同的好運，依序分別有「一帆風順」、「健康長壽」、「步步高升」的寓意，讓台灣的民眾也能在新年前，一起共享日本開運魚的美味與好運。

日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開...
日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開運生魚片壽司。圖／JFOODO提供
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帆立貝象徵一帆風順。圖／擷取自 日本開運魚粉專
帆立貝象徵一帆風順。圖／擷取自 日本開運魚粉專
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民眾在早上11點到下午5點前，都能親自體驗日本開運魚和台灣調味料的美味組合，而現場也有幸運小活動，只要在快閃料亭拍照打卡，就可獲得開運小禮物。這個假日就卡好日程，品嘗這波限時好康吧！

日本開運魚快閃料亭

地點：臺北市100中正區八德路一段1號（「華山1914文化創意園區」樹前草地）

時間：1/17(五)-1/19(日) 11:00-17:00

日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開...
日本開運魚快閃料亭即日起至1月19日，在華山1914文創園區樹前草地，限量提供開運生魚片壽司。圖／JFOODO提供
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