下午茶夢幻新組合！7-11蜜蜂工坊首推Hello Kitty包裝「抹茶拿鐵」 新品優惠第2件6折

這次換人氣卡通凱蒂貓出擊啦！曾推出多款迪士尼卡通人物聯名系列的「蜜蜂工坊」，透過小熊維尼、米奇米妮、玩具總動員的可愛包裝，加上飲品甜滋滋的口味，每每上架都虜獲許多少女心。而最新推出的Hello Kitty包裝「抹茶拿鐵」，目前已經在7-ELEVEN獨家限量開賣啦！

圖／取自IG@eunice_food_511 分享 facebook

蜜蜂工坊全新飲品「抹茶拿鐵」使用靜岡抹茶粉，許多人嘗鮮後表示蜂蜜味較不明顯，但有抹茶牛奶的口感，搭配茶味較為不甜膩。尤其這次共推出四款可愛的Hello Kitty包裝，讓Kitty控忍不住想集滿蒐藏啦！

集滿四款的話，仔細看似乎還有故事性，Kitty貓從思考、到拿起蜂蜜、拿著抹茶刷具磨粉，再到最後舉著抹茶成品，仿佛就是大家喝到的「抹茶拿鐵」程序呢！

一盒售價新台幣35元，目前第2件6折的新品促銷正在進行中，1/28前都能享有優惠。除了是大家下午茶的好選擇，也可以選擇早上就開喝來個療愈的一天！

除了全新口味的抹茶拿鐵，蜜蜂工坊經典維尼款也推出了新春包裝。圖／IG@satani815授權 分享 facebook

Kitty控們好康不斷，雖然7-11年初就限量開賣的金鼠年Hello Kitty造型福袋已售罄，但1/23加碼推出了5款「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」，超Q的外型真是讓Kitty迷們敗不停啊！

7－ELEVEN推出全台限量25萬個的Hello Kitty金鼠年限定萬用包，5款皆採用雙面設計。記者陳立儀／攝影 分享 facebook

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